Давид Манукян: "Меня хейтили, когда стал работать с Ольгой Бузовой"





Давид Манукян сам признался, что его хейтили во время того, как он работал с Ольгой Бузовой. По его словам, далеко не все понимают творчество певицы. Однако Давид подчеркивает, что давно мечтал с ней сотрудничать. Он рассказал, что восхищается трудолюбием звезды, так как она может несколько суток напролет работать, забыв об отдыхе и даже еде.Молодой человек отметил, что с Ольгой у него просто дружба и нет никаких отношений, хотя в прессе постоянно говорят об их романе. После совместной работы они правда начали очень тесно общаться и теперь иногда пишут друг другу сообщения. Бывает и такое, что могут вместе выйти на прогулку, чтобы пообщаться лично. Об этом говорила и сама Ольга Бузова, отрицая любовную связь с блогером.Известно, что о блогере пользователи Сети узнали в тот момент, когда Давид переехал из Новосибирска в столицу. Сейчас Давид Манукян активно занимается своей раскруткой.