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Давид Манукян: "Меня хейтили, когда стал работать с Ольгой Бузовой"

После того, как популярный блогер Давид Манукян снялся вместе с Ольгой Бузовой в клипе на песню "Лайкер", ему пришлось столкнуться с целой волной негатива. На молодого человека в буквальном смысле слова ополчились хейтеры.
Давид Манукян: "Меня хейтили, когда стал работать с Ольгой Бузовой"

Давид Манукян сам признался, что его хейтили во время того, как он работал с Ольгой Бузовой. По его словам, далеко не все понимают творчество певицы. Однако Давид подчеркивает, что давно мечтал с ней сотрудничать. Он рассказал, что восхищается трудолюбием звезды, так как она может несколько суток напролет работать, забыв об отдыхе и даже еде.

Молодой человек отметил, что с Ольгой у него просто дружба и нет никаких отношений, хотя в прессе постоянно говорят об их романе. После совместной работы они правда начали очень тесно общаться и теперь иногда пишут друг другу сообщения. Бывает и такое, что могут вместе выйти на прогулку, чтобы пообщаться лично. Об этом говорила и сама Ольга Бузова, отрицая любовную связь с блогером.

Известно, что о блогере пользователи Сети узнали в тот момент, когда Давид переехал из Новосибирска в столицу. Сейчас Давид Манукян активно занимается своей раскруткой.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:53

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