Наталья Ветлицкая призналась, что бывший муж часто снился ей в кошмарах





Ветлицкая всегда имела репутацию роковой красотки, в частности, была замужем за Евгением Белоусовым и имела романтическую связь с Дмитрием Маликовым. Однако только об одном из своих мужей она вспоминает с откровенной неприязнью. Ее первым супругом был Павел Смеян, который долгое время снился ей в кошмарах, в которых убивал ее. В жизни же она называет его опасным и тяжелым человеком. Единственная дочь у Ветлицкой появилась после 40 лет, поскольку она не была уверена, что сможет уделять достаточно много времени ребенку.Звезда 90-х Наталья Ветлицкая уехала из России в Испанию в 2009 году, но недавно она вернулась на родину, чтобы покорить сцену. Певица привлекла внимание поклонников своим новым внешним видом в социальной сети, где стилист Вадим Галаганов показал ее свежий снимок в своем микроблоге.