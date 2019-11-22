Врач-биоэнергетик рассказал, что расставание с Мондезиром Свет-Амуром может спасти жизнь Юлии Ефременковой





Тому, что Юля начала встречаться с Мондезиром, рады далеко не все. Большинство не скрывают того, что думают о том, что рано или поздно этой сказке придет конец, а вспыльчивый бойфренд начнет свою злость вымещать на девушке.Кажется, как раз сейчас все страшные опасения поклонников телеведущей нашли свои подтверждения. Одна из подписчиц Ефременковой рассказала о том, что общалась с врачом-биоэнергетиком, который рассказал, что если Юля не уйдет от Мондезира Свет-Амура, то он в порыве гнева и вовсе может ее убить. Поклонница отметила, что у нее нет сил, чтобы скрывать такую страшную новость и выразила надежду на то, что Ефременкова прислушается к ней, ведь это может спасти ей жизнь.Напомним, что ранее Юлия Ефременкова сильно заболела на острове любви и была отправлена в Москву. Во время лечения ее поддерживал, как отметила сама телеведущая, ее любимый человек Мондезир Свет-Амур.