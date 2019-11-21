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Елизавета Туктамышева озвучила размеры зарплат фигуристов

Известная российская фигуристка Елизавета Туктамышева откровенно рассказала о том, сколько зарабатывают ее коллеги, решившие связать свою жизнь с фигурным катанием. С таким заявлением она выступила в эфире YouTube-шоу «Всему Головин».
Елизавета Туктамышева озвучила размеры зарплат фигуристов

Как рассказала 22-летняя спортсменка, самые внушительные призовые ее коллеги могут получить в случае победы на крупных турнирах. К примеру, призовые за «золото» мирового первенства составляют порядка 50 000 долларов, в то время как за завоевание европейского «золота» фигуристу светит около 20 000 долларов. Она также привела примерные расценки за хорошие результаты в рамках мирового Гран-при. Так, победителю достается 18 000 долларов, обладателю второго места – порядка 12 тысяч. «Бронза» довольствуется 9 000 долларов. В то же время, подчеркнула Елизавета Туктамышева, что выгодней всего для фигуристов работать в разного рода ледовых шоу. Так, по ее словам, участие в таких шоу в Японии может приносить до 6 000 долларов, а в России за ту же работу платят порядка 100 000 рублей.

Впрочем, как утверждает спортсменка, далеко не все фигуристы зарабатывают прилично. Если не участвовать в коммерческих постановках и шоу, а также не добиваться высоких результатов на международной арене, можно рассчитывать не более чем на 50-60 тысяч рублей в месяц. «Если не попадаешь в призы, придется жить на 50 тысяч в месяц и пахать», - подчеркнула российская чемпионка.

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Спорт
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:01

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