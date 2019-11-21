Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев решил начать новую жизнь в компании порно-актрисы





Еще будучи участником проекта "Дом-2" Роман Макеев обещал, что бросит пить, но, видимо, начав новую жизнь за Периметром, снова взялся за старое. На своей странице в Instagram музыкант показал снимок в компании привлекательной брюнетки, отметив, что начнет новую жизнь, забрав туда сына и все, что он любит.Тем не менее, вместо похвальных отзывов Роман Макеев дождался только критики, ведь многие поклонники якобы узнали в девушке известную порно-актрису. Несмотря на это, нашлись и те, кто назвал девушку более удачной пассией, чем Алена Рапунцель.