Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев решил начать новую жизнь в компании порно-актрисы
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев показал в своем микроблоге в Instagram снимок в компании привлекательной брюнетки, отметив, что начинает новую жизнь и возьмет туда все, что любит. Тем не менее, предстал музыкант в компании порно-актрисы.
Еще будучи участником проекта "Дом-2" Роман Макеев обещал, что бросит пить, но, видимо, начав новую жизнь за Периметром, снова взялся за старое. На своей странице в Instagram музыкант показал снимок в компании привлекательной брюнетки, отметив, что начнет новую жизнь, забрав туда сына и все, что он любит.
Тем не менее, вместо похвальных отзывов Роман Макеев дождался только критики, ведь многие поклонники якобы узнали в девушке известную порно-актрису. Несмотря на это, нашлись и те, кто назвал девушку более удачной пассией, чем Алена Рапунцель.
Еще будучи участником проекта "Дом-2" Роман Макеев обещал, что бросит пить, но, видимо, начав новую жизнь за Периметром, снова взялся за старое. На своей странице в Instagram музыкант показал снимок в компании привлекательной брюнетки, отметив, что начнет новую жизнь, забрав туда сына и все, что он любит.
Тем не менее, вместо похвальных отзывов Роман Макеев дождался только критики, ведь многие поклонники якобы узнали в девушке известную порно-актрису. Несмотря на это, нашлись и те, кто назвал девушку более удачной пассией, чем Алена Рапунцель.