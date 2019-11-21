Компания Maserati продемонстрировала новый среднемоторный спорткар





Как стало известно минувшим летом, для Maserati подготовили спецплан по развитию, за счет которого в следующие 4 года появится возможность улучшить положение с продажами авто люксового сегмента. В 2020-м ожидается дебют совершенно новой спортивной модели. Ранее предполагалось, что это буде концепт Alfieri версии 2014 года, однако в финальной редакции документов название Alfieri отсутствует.Сотрудники пресс-центра Maserati распространили официальные фото спорткара. Это среднемоторное авто. Для Alfieri характерно переднее расположение силового агрегата. Деталей относительно новинки на сегодня нет, но официальное заявление производителя указывает на использование силового агрегата фирменной разработки Maserati. По сообщениям зарубежных изданий, двигатель получит 6 цилиндров. При этом план развития описывает процесс электрификации всех моделей. Несколько позднее стоит ожидать версии авто без ДВС, а в 2021-м появится и комплектация с открытым верхом.