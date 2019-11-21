Ирина Александровна Агибалова шокировала поклонников результатами похудения





Ирина Александровна Агибалова показала снимки измененной и похудевшей себя в Сети. Вместо восторженных комментариев звезда проекта "Дом-2" попала под волну критики, так как ее кожа теперь находится в плачевном состоянии. Резкое похудение привело к потере эластичности кожи, и теперь женщине, скорее всего, нужна пластическая операция.Многие сравнили кожу на руках Ирины Александровны Агибаловой с кожей шарпея, а также отметили, что даже пластическая операция может не помочь исправить ситуацию, ведь ей, как известно, уже за 50 лет, а потому хирургическое вмешательство может оказаться рискованным.