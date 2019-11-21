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Ирина Александровна Агибалова шокировала поклонников результатами похудения

Несколько недель назад звезда проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова призналась, что хотела бы избавиться от лишнего веса. Теперь же женщина показала результаты своих стараний, чем буквально шокировала своих поклонников.
Ирина Александровна Агибалова шокировала поклонников результатами похудения

Ирина Александровна Агибалова показала снимки измененной и похудевшей себя в Сети. Вместо восторженных комментариев звезда проекта "Дом-2" попала под волну критики, так как ее кожа теперь находится в плачевном состоянии. Резкое похудение привело к потере эластичности кожи, и теперь женщине, скорее всего, нужна пластическая операция.

Многие сравнили кожу на руках Ирины Александровны Агибаловой с кожей шарпея, а также отметили, что даже пластическая операция может не помочь исправить ситуацию, ведь ей, как известно, уже за 50 лет, а потому хирургическое вмешательство может оказаться рискованным.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:55

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