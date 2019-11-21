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Эксперты: 4 из 10 российских Интернет-магазинов не отвечают на звонки покупателей

Как выяснили эксперты, почти половина, а именно 4 из 10 интернет-магазинов в России не отвечают на звонки по контактным номерам. Это исследование было проведено для того, чтобы определить показатели хороших и надежных торговых площадок.

Основные признаки надежного Интернет-магазина, утверждают авторы этого исследования, заключаются в наличии безопасных методов оплаты, красивого и информативного сайта, наличии отзывов от клиентов и прямых контактов. Проводя мониторинг таких магазинов, эксперты лично обзвонили несколько десятков из них ближе к завершению рабочего дня, чтобы попросить менеджеров отправить им дополнительную информацию по тому или иному товару. Как оказалось, в 43% случаев связаться с магазином не удалось вообще, и только в 7% случаев сотрудник магазина обещал выслать запрашиваемые данные. Из общего числа площадок, по телефонным номерам которых удалось дозвониться, две трети (65%) просто отказались выполнять просьбу потенциального покупателя, треть - дали согласие, однако просьбу впоследствии так и не выполнили. В связи с этим специалисты рекомендуют владельцам онлайн-магазинов контролировать этот аспект работы и проверять, выполняют ли менеджеры возложенные на них обязанности.

Для обеспечения должного контроля владельцам советуют воспользоваться возможностями CRM или IP-телефонии. Новые технологии позволяют напрямую связать менеджера магазина с покупателем, а для оценки качества обслуживания со стороны нанятого персонала нужно периодически делать контрольный обзвон ближе к концу рабочего дня, поскольку именно в этот период времени недобросовестные работники чаще всего игнорируют свои служебные обязанности.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:52

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