Эксперты: 4 из 10 российских Интернет-магазинов не отвечают на звонки покупателей





Основные признаки надежного Интернет-магазина, утверждают авторы этого исследования, заключаются в наличии безопасных методов оплаты, красивого и информативного сайта, наличии отзывов от клиентов и прямых контактов. Проводя мониторинг таких магазинов, эксперты лично обзвонили несколько десятков из них ближе к завершению рабочего дня, чтобы попросить менеджеров отправить им дополнительную информацию по тому или иному товару. Как оказалось, в 43% случаев связаться с магазином не удалось вообще, и только в 7% случаев сотрудник магазина обещал выслать запрашиваемые данные. Из общего числа площадок, по телефонным номерам которых удалось дозвониться, две трети (65%) просто отказались выполнять просьбу потенциального покупателя, треть - дали согласие, однако просьбу впоследствии так и не выполнили. В связи с этим специалисты рекомендуют владельцам онлайн-магазинов контролировать этот аспект работы и проверять, выполняют ли менеджеры возложенные на них обязанности.Для обеспечения должного контроля владельцам советуют воспользоваться возможностями CRM или IP-телефонии. Новые технологии позволяют напрямую связать менеджера магазина с покупателем, а для оценки качества обслуживания со стороны нанятого персонала нужно периодически делать контрольный обзвон ближе к концу рабочего дня, поскольку именно в этот период времени недобросовестные работники чаще всего игнорируют свои служебные обязанности.