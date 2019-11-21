Алексей Безус рассказал, что поддерживает Милену Безбородову во всех вопросах
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус долгое время попадал под критику со стороны поклонников, ведь в любой неприятной ситуации, когда начинается ссора с коллективом, молодой человек предпочитает отмалчиваться, тогда как его девушка Милена Безбородова вступает в спор. Теперь же молодой человек объяснил свою точку зрения касательно подобных вопросов.
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус рассказал, что они с Миленой Безбородовой смотрят на все вопросы одинаково, и он всегда поддерживает мнение своей второй половины. Они вместе обсуждают не только свои проблемы, но и коллег, что считают абсолютно нормальным. Многим участникам, отметил Безус, подобное не нравится, но у них с Миленой тоже возникают вопросы, к примеру, к чете Купиных или Анастасии Стецевьят.
Алексей Безус добавил, что телеведущие часто советуют участникам общаться, и они с Безбородовой стремятся именно это и делать, несмотря на все разногласия в коллективе.
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус рассказал, что они с Миленой Безбородовой смотрят на все вопросы одинаково, и он всегда поддерживает мнение своей второй половины. Они вместе обсуждают не только свои проблемы, но и коллег, что считают абсолютно нормальным. Многим участникам, отметил Безус, подобное не нравится, но у них с Миленой тоже возникают вопросы, к примеру, к чете Купиных или Анастасии Стецевьят.
Алексей Безус добавил, что телеведущие часто советуют участникам общаться, и они с Безбородовой стремятся именно это и делать, несмотря на все разногласия в коллективе.