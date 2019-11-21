АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Алексей Безус рассказал, что поддерживает Милену Безбородову во всех вопросах

Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус долгое время попадал под критику со стороны поклонников, ведь в любой неприятной ситуации, когда начинается ссора с коллективом, молодой человек предпочитает отмалчиваться, тогда как его девушка Милена Безбородова вступает в спор. Теперь же молодой человек объяснил свою точку зрения касательно подобных вопросов.
Алексей Безус рассказал, что поддерживает Милену Безбородову во всех вопросах

Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус рассказал, что они с Миленой Безбородовой смотрят на все вопросы одинаково, и он всегда поддерживает мнение своей второй половины. Они вместе обсуждают не только свои проблемы, но и коллег, что считают абсолютно нормальным. Многим участникам, отметил Безус, подобное не нравится, но у них с Миленой тоже возникают вопросы, к примеру, к чете Купиных или Анастасии Стецевьят.

Алексей Безус добавил, что телеведущие часто советуют участникам общаться, и они с Безбородовой стремятся именно это и делать, несмотря на все разногласия в коллективе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев решил начать новую жизнь в компании…
Елизавета Туктамышева озвучила размеры зарплат…
Ирина Александровна Агибалова шокировала поклонников результатами…
Эксперты: 4 из 10 российских Интернет-магазинов не отвечают на звонки…
Алексей Безус рассказал, что поддерживает Милену Безбородову во всех…
Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за своих…
Кристину Асмус превратят в нейросеть для…
Сестра Саши Черно: «Я в шоке от того, что стану…
Названы лучшие способы использовать старый смартфон после покупки…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась в издевательствах над младшей…
Генетик Даррен Гриффин предсказал исчезновение мужского…
Телеведущая Ольга Бузова показала совместный снимок с…
Microsoft назвала 96% российских IT-специалистов недостаточно…
Игорь Крутой показал видео живого выступления Аллы…
Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на…
Путин раскритиковал новый порядок освидетельствования…
Экспертный клуб Петербурга: «Единая Россия» - самая эффективная партия…
Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным…
Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова поделилась пикантным фото в колготках и с…
Роскошный кроссовер Bentley Bentayga получил новые версии…
«Никакого ДНК не было»: Татьяна Гудзева настаивает на отцовстве Прохора…
Женщины, выросшие в бедных кварталах, сталкиваются с повышенным риском насилия со стороны полового…
В Улан-Удэ эфиры реалити-шоу "Дом-2" переводят на язык для…
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о нетипичной…
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон нарастила волосы Андрею…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят вынуждена передвигаться на костылях из-за…
Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин выставил на продажу подаренный модели «космический дом» в…
Китайский JAC презентовал недорогой седан со стильным…
Эксперты объяснили отказ признать Беллу Хадид эталоном…
Российский кардиолог умер в своей же больнице из-за ошибки…
«Боимся страшной судьбы Заворотнюк и Фриске»: Джигурда объяснил причины отказа Анисиной от…
В Минкомсвязи рассказали о пяти новых…
Звезда «Дома-2» Анастасия Голд находится в бешенстве после позора от Ильи…
PayPal покупает популярный дисконтный сервис Honey за 4 миллиарда…
Группа Kiss провела подводный концерт для…
Sony займется разработкой собственного искусственного…
После пластики во внешности звезды «Дома-2» Алены Рапунцель ничего не…
Археологи раскопали останки змеи с задними…
Ченнинг Татум официально развелся с Дженной…
В России появились смарт-часы Huawei Watch GT 2 с обновленным…
Просмотреть все новости