Алексей Безус рассказал, что поддерживает Милену Безбородову во всех вопросах

Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус рассказал, что они с Миленой Безбородовой смотрят на все вопросы одинаково, и он всегда поддерживает мнение своей второй половины. Они вместе обсуждают не только свои проблемы, но и коллег, что считают абсолютно нормальным. Многим участникам, отметил Безус, подобное не нравится, но у них с Миленой тоже возникают вопросы, к примеру, к чете Купиных или Анастасии Стецевьят.Алексей Безус добавил, что телеведущие часто советуют участникам общаться, и они с Безбородовой стремятся именно это и делать, несмотря на все разногласия в коллективе.