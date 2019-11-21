Названы лучшие способы использовать старый смартфон после покупки нового





Во-первых, утверждают специалисты, старый смартфон можно легко превратить в домашнюю систему безопасности. Для этого нужно скачать специальное приложение под названием AtHome Video Streamer, которое позволяет удаленно наблюдать за домом и установить смартфон таким образом, чтобы его камера охватывала нужную часть помещения. На новое устройство скачивается второе приложение - AtHome Camera. Далее после синхронизации двух устройств система заработает и будет отправлять пользователю оповещения в случае, если обнаружит какое-либо движение в помещении в его отсутствие. Можно будет даже подключиться к камере гаджета и лично проверить, не была ли тревога ложной.Второй способ подарить старому гадежту новую жизнь – использовать его в качестве видеоняни. Принцип реализации этой идеи точно такой же, как и в первом случае. На два телефона следует загрузить приложения с соответствующим назначением, которых на рынке представлено великое множество, далее останется лишь обеспечить сопряжение и установить второе устройство так, чтобы его камера была направлена на люльку или ту зону комнаты, за которой предполагается осуществлять наблюдение.Также отработавший свое смартфон может выступить в качестве GPS-трекера. К примеру, если пользователь живет в крупном городе и часто сталкивается с проблемой поиска места парковки своего автомобиля, или просто переживает по поводу его возможного угона. В таком случае старый аппарат можно оставить в машине и при необходимости использовать один из существующих инструментов для отслеживания его местоположения через систему глобального позиционирования.Наконец, старое устройство неплохо справится с ролью видерегистратора. Для этого существует тоже немало приложений. Одним из наиболее популярных авторы называют Autoboy Dash Cam. Далее остается лишь купить специальное крепление и переходник для подключения смартфона к зарядке через прикуриватель.Разумеется, напоминает издание, владелец всегда может продать свой старый телефон, чтобы он не лежал на полке без дела, а приносил пользу тому, кто найдет ему достойное применение.