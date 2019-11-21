Названы лучшие способы использовать старый смартфон после покупки нового
Многие люди, покупая новый смартфон, отправляют старое устройство пылиться на полке. Однако ему еще можно придумать применение, получив немало пользы от устройства, которое, казалось бы, может играть лишь роль запасного. Эксперты издания Popular Mechanics предложили несколько вариантов использования этой техники.
Во-первых, утверждают специалисты, старый смартфон можно легко превратить в домашнюю систему безопасности. Для этого нужно скачать специальное приложение под названием AtHome Video Streamer, которое позволяет удаленно наблюдать за домом и установить смартфон таким образом, чтобы его камера охватывала нужную часть помещения. На новое устройство скачивается второе приложение - AtHome Camera. Далее после синхронизации двух устройств система заработает и будет отправлять пользователю оповещения в случае, если обнаружит какое-либо движение в помещении в его отсутствие. Можно будет даже подключиться к камере гаджета и лично проверить, не была ли тревога ложной.
Второй способ подарить старому гадежту новую жизнь – использовать его в качестве видеоняни. Принцип реализации этой идеи точно такой же, как и в первом случае. На два телефона следует загрузить приложения с соответствующим назначением, которых на рынке представлено великое множество, далее останется лишь обеспечить сопряжение и установить второе устройство так, чтобы его камера была направлена на люльку или ту зону комнаты, за которой предполагается осуществлять наблюдение.
Также отработавший свое смартфон может выступить в качестве GPS-трекера. К примеру, если пользователь живет в крупном городе и часто сталкивается с проблемой поиска места парковки своего автомобиля, или просто переживает по поводу его возможного угона. В таком случае старый аппарат можно оставить в машине и при необходимости использовать один из существующих инструментов для отслеживания его местоположения через систему глобального позиционирования.
Наконец, старое устройство неплохо справится с ролью видерегистратора. Для этого существует тоже немало приложений. Одним из наиболее популярных авторы называют Autoboy Dash Cam. Далее остается лишь купить специальное крепление и переходник для подключения смартфона к зарядке через прикуриватель.
Разумеется, напоминает издание, владелец всегда может продать свой старый телефон, чтобы он не лежал на полке без дела, а приносил пользу тому, кто найдет ему достойное применение.
Во-первых, утверждают специалисты, старый смартфон можно легко превратить в домашнюю систему безопасности. Для этого нужно скачать специальное приложение под названием AtHome Video Streamer, которое позволяет удаленно наблюдать за домом и установить смартфон таким образом, чтобы его камера охватывала нужную часть помещения. На новое устройство скачивается второе приложение - AtHome Camera. Далее после синхронизации двух устройств система заработает и будет отправлять пользователю оповещения в случае, если обнаружит какое-либо движение в помещении в его отсутствие. Можно будет даже подключиться к камере гаджета и лично проверить, не была ли тревога ложной.
Второй способ подарить старому гадежту новую жизнь – использовать его в качестве видеоняни. Принцип реализации этой идеи точно такой же, как и в первом случае. На два телефона следует загрузить приложения с соответствующим назначением, которых на рынке представлено великое множество, далее останется лишь обеспечить сопряжение и установить второе устройство так, чтобы его камера была направлена на люльку или ту зону комнаты, за которой предполагается осуществлять наблюдение.
Также отработавший свое смартфон может выступить в качестве GPS-трекера. К примеру, если пользователь живет в крупном городе и часто сталкивается с проблемой поиска места парковки своего автомобиля, или просто переживает по поводу его возможного угона. В таком случае старый аппарат можно оставить в машине и при необходимости использовать один из существующих инструментов для отслеживания его местоположения через систему глобального позиционирования.
Наконец, старое устройство неплохо справится с ролью видерегистратора. Для этого существует тоже немало приложений. Одним из наиболее популярных авторы называют Autoboy Dash Cam. Далее остается лишь купить специальное крепление и переходник для подключения смартфона к зарядке через прикуриватель.
Разумеется, напоминает издание, владелец всегда может продать свой старый телефон, чтобы он не лежал на полке без дела, а приносил пользу тому, кто найдет ему достойное применение.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:30