Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на бактерии





Используя экспериментальные модели, исследователи из Бостонского медицинского университета (BUSM) разработали способы истощения клеток TRM, чтобы определить, как конкретно это повлияло на реакцию легких на инфекцию., - пояснил соответствующий автор Джозеф Мизгерд, доктор медицинских наук, профессор медицины, микробиологии и биохимии в BUSM.Именно Мизгерд и его команда впервые определили, что восстановление после бактериальной пневмонии изменяет легочную ткань, которая была ранее заражена. По словам ученых, это исследование было разработано для получения знаний об иммунных компонентах, которые полезны для борьбы с пневмонией.Мизгерд предвидит будущее, в котором врачи смогут измерять и сообщать о состоянии иммунитета человека и восприимчивости к пневмонии., - подытожили ученые.