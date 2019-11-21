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Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на бактерии

Американские ученые из Бостонского университета в ходе исследования установили, как клетки легких реагируют на бактерии. Восстановление после бактериальной пневмонии значительно улучшает защиту от дальнейших инфекций путем засева легких иммунными клетками - легочной резидентной памяти T (TRM).
Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на бактерии

Используя экспериментальные модели, исследователи из Бостонского медицинского университета (BUSM) разработали способы истощения клеток TRM, чтобы определить, как конкретно это повлияло на реакцию легких на инфекцию. «Поскольку мы обнаружили, что клетки, выстилающие легкие, меняли свое поведение, когда TRM отсутствовали, мы изучили их, в том числе то, как они реагировали на сигналы для генерации рекрутирующих нейтрофилов», - пояснил соответствующий автор Джозеф Мизгерд, доктор медицинских наук, профессор медицины, микробиологии и биохимии в BUSM.

Именно Мизгерд и его команда впервые определили, что восстановление после бактериальной пневмонии изменяет легочную ткань, которая была ранее заражена. По словам ученых, это исследование было разработано для получения знаний об иммунных компонентах, которые полезны для борьбы с пневмонией.

Мизгерд предвидит будущее, в котором врачи смогут измерять и сообщать о состоянии иммунитета человека и восприимчивости к пневмонии. «Могут быть разработаны вмешательства для улучшения иммунитета легких с целью предотвращения пневмонии. При этом иммунитет органа манипулируется, запускается или имитируется у пациентов с пневмонией для достижения лечения против устойчивых к лекарствам организмов или микробов, для которых еще не было разработано никаких лекарств», - подытожили ученые.

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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:02

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