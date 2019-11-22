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Чеснок улучшает память в преклонном возрасте

Американские ученые провели исследование с участием животных, которое показало, что чеснок может предотвращать потерю памяти, вызванную возрастными изменениями. Улучшать память в преклонном возрасте, утверждают специалисты, помогает содержащийся в составе этого продукта аллилсульфид.

Наличие в составе чеснока аллилсульфида помогает активно противодействовать негативным возрастным изменениям бактериальной флоры кишечника, которые могут впоследствии провоцировать проблемы с памятью. С возрастом в организме человека, подчеркивают ученые, снижается количество и разнообразие кишечной флоры, чего следовало бы избежать. В своей научной работе сотрудники Университета Луисвилля вводили лабораторным грызунам аллилсульфид перорально. Причем, в эксперименте принимали участие мыши в возрасте не менее 2 лет, что примерно соответствует человеческому возрасту в 56-69 лет. В результаты было зафиксировано, что у старых мышей, которые получали добавки с полезным для памяти компонентом, улучшилась как кратковременная, так и долговременная память. А вот в контрольной группе грызунов, участники которой питались обычным кормом, наблюдались лишь нарушения пространственной памяти.

Кроме чеснока, подчеркивают эксперты, существует немало других специй и продуктов, способных благоприятно воздействовать на работу мозга. К их числу можно отнести тимьян, куркуму, шалфей, корицу, черный перец, розмарин, базилик, мускат, гвоздику, душицу (орегано).

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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