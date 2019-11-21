Экспертный клуб Петербурга: «Единая Россия» - самая эффективная партия страны
Очередное заседание Экспертного клуба Петербурга состоялось в белом зале Николаевского дворца. На фоне недавней дискуссии о кризисе левых идей, эксперты собирались, чтобы обсудить положение партии власти, а так же реальные шаги, которые проделала «Единая Россия» для укрепления своего положения на политическом олимпе страны.
Традиционно в собраниях Экспертного клуба участвуют профессионалы, которые имеют прямое отношение к обсуждаемой проблеме. Не стало исключением и эта встреча в Николаевском дворце. В этом раз, как сообщает Live24.ru, Экспертный клуб Санкт-Петербурга посетили представители политических партий, ведущие политические Северной столицы, а так же специалисты в области электоральной политики.
По единодушному мнению экспертов, партии необходимы новые лица. «ЕР» нуждается в обновлении кадров и идей, даже не смотря на то, что члены партии сегодня занимают ведущие должности в государственном аппарате России, считают общественники.
Владислав Воронков, генеральный директор саморегулируемой организации «МежРегионРазвитие» заявил, что контроль за деятельностью партии должен осуществляться изнутри.
«Обязательное обновление партии прописано даже в её уставе. Партии следует стать более открытой к общественности, именно это позволит стать партии существенно сильнее и положительно повлиять на выборные процессы в стране. Так же это даст шанс на благоприятные изменения для того или иного региона», - отметил эксперт.
Все участвующие в круглом столе позитивно оценили роль «Молодой гвардии», как части «Единой России» в работе с молодёжью. Именно слабую работу с молодёжью вменяли оппозиционным партиям в качестве одного из основных недостатков.
Пётр Казанский, председатель экспертного совета по вопросам Здоровья и физического воспитания, обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, рассказал, что благодаря ресурсам «Молодой гвардии» представители молодёжи получили доступ на заседания парламента. Они уже трудятся в качестве помощников депутатов. Обучаясь дружить и общаться, они разрабатывают и защищают интересные проекты, проводят спортивные фестивали, в которых принимают участие сотни людей.
Эксперты так же сошлись во мнении, что «Единой России», как и любой общественной организации, необходимо уделять особое внимание вопросам PR. В последние годы партия избирала несколько иную стратегию, не считая нужным широко освещать результаты деятельности организации. Этим воспользовались оппозиционеры, развязавшие жестокое информационное противостояние, направленное на умаление заслуг единороссов перед обществом. Для победы на предстоящих выборах «Единой России» необходимо как можно громче рассказывать о себе, заключили эксперты.
Традиционно в собраниях Экспертного клуба участвуют профессионалы, которые имеют прямое отношение к обсуждаемой проблеме. Не стало исключением и эта встреча в Николаевском дворце. В этом раз, как сообщает Live24.ru, Экспертный клуб Санкт-Петербурга посетили представители политических партий, ведущие политические Северной столицы, а так же специалисты в области электоральной политики.
По единодушному мнению экспертов, партии необходимы новые лица. «ЕР» нуждается в обновлении кадров и идей, даже не смотря на то, что члены партии сегодня занимают ведущие должности в государственном аппарате России, считают общественники.
Владислав Воронков, генеральный директор саморегулируемой организации «МежРегионРазвитие» заявил, что контроль за деятельностью партии должен осуществляться изнутри.
«Обязательное обновление партии прописано даже в её уставе. Партии следует стать более открытой к общественности, именно это позволит стать партии существенно сильнее и положительно повлиять на выборные процессы в стране. Так же это даст шанс на благоприятные изменения для того или иного региона», - отметил эксперт.
Все участвующие в круглом столе позитивно оценили роль «Молодой гвардии», как части «Единой России» в работе с молодёжью. Именно слабую работу с молодёжью вменяли оппозиционным партиям в качестве одного из основных недостатков.
Пётр Казанский, председатель экспертного совета по вопросам Здоровья и физического воспитания, обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, рассказал, что благодаря ресурсам «Молодой гвардии» представители молодёжи получили доступ на заседания парламента. Они уже трудятся в качестве помощников депутатов. Обучаясь дружить и общаться, они разрабатывают и защищают интересные проекты, проводят спортивные фестивали, в которых принимают участие сотни людей.
Эксперты так же сошлись во мнении, что «Единой России», как и любой общественной организации, необходимо уделять особое внимание вопросам PR. В последние годы партия избирала несколько иную стратегию, не считая нужным широко освещать результаты деятельности организации. Этим воспользовались оппозиционеры, развязавшие жестокое информационное противостояние, направленное на умаление заслуг единороссов перед обществом. Для победы на предстоящих выборах «Единой России» необходимо как можно громче рассказывать о себе, заключили эксперты.
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 19:48