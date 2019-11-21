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Путин раскритиковал новый порядок освидетельствования водителей

Российский Минздрав принял решение отложить введение новых правил прохождения процедуры медицинского освидетельствования для отечественных водителей. Об этом прессе рассказал заместитель главы ведомства Олег Салагай. В прессе не исключают, что подобное решение принято из-за критики новых правил, которой они подверглись со стороны президента страны Владимира Путина.
Путин раскритиковал новый порядок освидетельствования водителей

Как сообщает издание «Слово и дело», российский лидер ранее нелестно отозвался о планах Минздрава изменить стоимость и продолжительность прохождения медкомиссии водителями. «Чушь», - таким словом президент оценил грядущее нововведение. Как рассказала ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова, одним из важных обстоятельств, которые побудили ведомство отложить введение новых правил в действие, стала обеспокоенность россиян, которые выстроились в очереди в диспансерах во всех городах страны для того, чтобы получить справки по старой цене. Сообщалось даже о случаях, когда некоторые водители были вынуждены ночевать под стенами наркологических диспансеров в своих автомобилях.

Теперь в ведомстве решили не торопить события и провести дополнительный анализ путей прохождения указанной процедуры для того, чтобы найти наиболее адекватные для различных субъектов Федерации цены на них.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:55

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