Путин раскритиковал новый порядок освидетельствования водителей
Российский Минздрав принял решение отложить введение новых правил прохождения процедуры медицинского освидетельствования для отечественных водителей. Об этом прессе рассказал заместитель главы ведомства Олег Салагай. В прессе не исключают, что подобное решение принято из-за критики новых правил, которой они подверглись со стороны президента страны Владимира Путина.
Как сообщает издание «Слово и дело», российский лидер ранее нелестно отозвался о планах Минздрава изменить стоимость и продолжительность прохождения медкомиссии водителями. «Чушь», - таким словом президент оценил грядущее нововведение. Как рассказала ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова, одним из важных обстоятельств, которые побудили ведомство отложить введение новых правил в действие, стала обеспокоенность россиян, которые выстроились в очереди в диспансерах во всех городах страны для того, чтобы получить справки по старой цене. Сообщалось даже о случаях, когда некоторые водители были вынуждены ночевать под стенами наркологических диспансеров в своих автомобилях.
Теперь в ведомстве решили не торопить события и провести дополнительный анализ путей прохождения указанной процедуры для того, чтобы найти наиболее адекватные для различных субъектов Федерации цены на них.
Как сообщает издание «Слово и дело», российский лидер ранее нелестно отозвался о планах Минздрава изменить стоимость и продолжительность прохождения медкомиссии водителями. «Чушь», - таким словом президент оценил грядущее нововведение. Как рассказала ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова, одним из важных обстоятельств, которые побудили ведомство отложить введение новых правил в действие, стала обеспокоенность россиян, которые выстроились в очереди в диспансерах во всех городах страны для того, чтобы получить справки по старой цене. Сообщалось даже о случаях, когда некоторые водители были вынуждены ночевать под стенами наркологических диспансеров в своих автомобилях.
Теперь в ведомстве решили не торопить события и провести дополнительный анализ путей прохождения указанной процедуры для того, чтобы найти наиболее адекватные для различных субъектов Федерации цены на них.
Общество / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:55