Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова поделилась пикантным фото в колготках и с книгой

На страничке Арзамасовой в социальной сети Instagram появилась публикация со снимком, на котором актриса позирует с книгой в руках на белом диване, нарядившись в яркое платье и колготки в сетку. Впрочем, подавляющее большинство фанатов в первую очередь обратили внимание на то, как соблазнительно выглядывает из под платья бюст актрисы. Этот пикантный образ использован в момент, когда знаменитость якобы читает книгу. Впрочем, даже сама Арзамасова иронично назвала эту фотографию «интеллектуальной». Поклонникам, разумеется, увиденное очень понравилось, поэтому они сразу же принялись оставлять под новым снимком артистки множество лестных комментариев, восхищаясь ее природными данными.К слову, совсем недавно стало известно, что сердце Елизаветы Арзамасовой занято. По словам актрисы, она давно влюблена в мужчину, имя которого называть пока не хочет.