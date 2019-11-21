Microsoft назвала 96% российских IT-специалистов недостаточно квалифицированными





Как утверждают авторы этого исследования, подавляющее большинство компаний, организаций и даже некоммерческих структур, ведущих деятельность в странах Восточной и Центральной Европы, в том числе в России, прекрасно осведомлены о тенденции к цифровой трансформации. Более того, руководство лишь 10,5% таких компаний не считают ее необходимой. В то же время, лишь 13% компаний занимаются активным внедрением передовых технологий или создают собственную стратегию будущей цифровой трансформации. Одной из причин, создающих такие условия, в Microsoft считают дефицит квалифицированных специалистов в IT-отрасли, утверждая, что лишь 3,5% из них имеют соответствующие навыки и достаточный уровень квалификации.