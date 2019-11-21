Microsoft назвала 96% российских IT-специалистов недостаточно квалифицированными
Российский бизнес испытывает дефицит квалифицированных IT-специалистов. Все дело в том, что необходимые навыки и достаточный уровень квалификации имеют менее 4% российских специалистов в этой области. Такие данные приводятся в результатах исследования, проведенного компанией Microsoft.
Как утверждают авторы этого исследования, подавляющее большинство компаний, организаций и даже некоммерческих структур, ведущих деятельность в странах Восточной и Центральной Европы, в том числе в России, прекрасно осведомлены о тенденции к цифровой трансформации. Более того, руководство лишь 10,5% таких компаний не считают ее необходимой. В то же время, лишь 13% компаний занимаются активным внедрением передовых технологий или создают собственную стратегию будущей цифровой трансформации. Одной из причин, создающих такие условия, в Microsoft считают дефицит квалифицированных специалистов в IT-отрасли, утверждая, что лишь 3,5% из них имеют соответствующие навыки и достаточный уровень квалификации.
Как утверждают авторы этого исследования, подавляющее большинство компаний, организаций и даже некоммерческих структур, ведущих деятельность в странах Восточной и Центральной Европы, в том числе в России, прекрасно осведомлены о тенденции к цифровой трансформации. Более того, руководство лишь 10,5% таких компаний не считают ее необходимой. В то же время, лишь 13% компаний занимаются активным внедрением передовых технологий или создают собственную стратегию будущей цифровой трансформации. Одной из причин, создающих такие условия, в Microsoft считают дефицит квалифицированных специалистов в IT-отрасли, утверждая, что лишь 3,5% из них имеют соответствующие навыки и достаточный уровень квалификации.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:10