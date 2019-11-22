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Диетолог назвал 5 доступных продуктов для повышения уровня тестостерона

Диетолог рассказал о 5 доступных продуктах питаний, употребление которых позволит повысить содержание тестостерона в организме. Нормальный уровень гормона имеет отношение к работе памяти, общей концентрации внимания, функционированию сердца.
Диетолог назвал 5 доступных продуктов для повышения уровня тестостерона

Помимо этого, тестостерон понижает уровень усталости, оказывает помощь в предотвращении остеопороза, диабета, анемии, болезни сосудов. Гормон имеет важное значение для наращивания мышечной массы. Специалист в сфере питания Энкарни Перес отмечает, что первым в списке продуктов для повышения тестостерона стоит отметить яйца.

«Это прекрасная пища, которую, в соответствии с последними исследованиям, мы имеем возможность употреблять каждый день. Яйца имеют в своём составе витамин D, помогающий выработке тестостерона», - подчеркивает эксперт.

Полезными для выработки гормона являются чеснок, брокколи, авокадо. Большую поддержку организму в этом плане оказывают орехи. Помимо влияния на выработку тестостерона, все эти продукты имеют и другие полезные свойства, обусловленные их составом.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:02

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