Диетолог назвал 5 доступных продуктов для повышения уровня тестостерона





Помимо этого, тестостерон понижает уровень усталости, оказывает помощь в предотвращении остеопороза, диабета, анемии, болезни сосудов. Гормон имеет важное значение для наращивания мышечной массы. Специалист в сфере питания Энкарни Перес отмечает, что первым в списке продуктов для повышения тестостерона стоит отметить яйца., - подчеркивает эксперт.Полезными для выработки гормона являются чеснок, брокколи, авокадо. Большую поддержку организму в этом плане оказывают орехи. Помимо влияния на выработку тестостерона, все эти продукты имеют и другие полезные свойства, обусловленные их составом.