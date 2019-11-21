Роскошный кроссовер Bentley Bentayga получил новые версии салона
Британская компания Bentley расширила линейку вариантов оформления салона своего единственного кроссовера Bentayga. Сообщается, что теперь автомобиль получил две новые конфигурации кресел, что должно упростить его потенциальным покупателям выбор оптимального сочетания.
Теперь массивный роскошный внедорожник Bentley Bentayga будет доступен в 7-местном и 4-местном исполнениях с двигателями W12 и V8. Подключаемый гибрид Bentley Bentayga доступен покупателям в 4-местном исполнении. Как утверждают представители марки, более гибкий подход к конфигурации внутреннего пространства автомобиля превращает его в самый практичный из роскошных кроссоверов, которые когда либо появлялись на рынке. В непосредственной зависимости от пожеланий покупателя, эту модель можно представить в виде шикарного лимузина, или же практичного 7-местного авто.
Самое богатое оснащение присутствует именно в 4-местной версии, которая оснащается специальными «капитанскими» креслами и предлагает для них полный набор функций, которые присутствуют даже на передних сиденьях. Обогрев, вентиляция, массаж, 12-позиционная электрорегулировка и многое другое – все это будет доступно каждому из четырех пассажиров салона Bentley Bentayga.
Теперь массивный роскошный внедорожник Bentley Bentayga будет доступен в 7-местном и 4-местном исполнениях с двигателями W12 и V8. Подключаемый гибрид Bentley Bentayga доступен покупателям в 4-местном исполнении. Как утверждают представители марки, более гибкий подход к конфигурации внутреннего пространства автомобиля превращает его в самый практичный из роскошных кроссоверов, которые когда либо появлялись на рынке. В непосредственной зависимости от пожеланий покупателя, эту модель можно представить в виде шикарного лимузина, или же практичного 7-местного авто.
Самое богатое оснащение присутствует именно в 4-местной версии, которая оснащается специальными «капитанскими» креслами и предлагает для них полный набор функций, которые присутствуют даже на передних сиденьях. Обогрев, вентиляция, массаж, 12-позиционная электрорегулировка и многое другое – все это будет доступно каждому из четырех пассажиров салона Bentley Bentayga.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:27