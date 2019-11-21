Роскошный кроссовер Bentley Bentayga получил новые версии салона





Теперь массивный роскошный внедорожник Bentley Bentayga будет доступен в 7-местном и 4-местном исполнениях с двигателями W12 и V8. Подключаемый гибрид Bentley Bentayga доступен покупателям в 4-местном исполнении. Как утверждают представители марки, более гибкий подход к конфигурации внутреннего пространства автомобиля превращает его в самый практичный из роскошных кроссоверов, которые когда либо появлялись на рынке. В непосредственной зависимости от пожеланий покупателя, эту модель можно представить в виде шикарного лимузина, или же практичного 7-местного авто.Самое богатое оснащение присутствует именно в 4-местной версии, которая оснащается специальными «капитанскими» креслами и предлагает для них полный набор функций, которые присутствуют даже на передних сиденьях. Обогрев, вентиляция, массаж, 12-позиционная электрорегулировка и многое другое – все это будет доступно каждому из четырех пассажиров салона Bentley Bentayga.