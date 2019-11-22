АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на…
EUR 70.70 USD 63.84
Курс валют на 22.11.2019

Учёные: Мужчины откладывают отход ко сну из-за страха перед смертью

Учёные из Турции провели исследование и выяснили причину, по которой многие мужчины откладывают отход ко сну и не ложатся спать тогда, когда этого требует их организм. Как оказалось, такие люди испытывают сильный страх перед смертью.
Учёные: Мужчины откладывают отход ко сну из-за страха перед смертью

Специалисты задействовали в исследовании 229 добровольцев разных полов. Все они прошли через серию тестов, по результатам которых учёные определили режим и качество их сна, способность к самоконтролю, отношение к смерти. Как оказалось, существует связь между боязнью умереть и так называемой постельной прокрастинацией, однако она была свойственна исключительно участникам эксперимента, но не участницам. Иными словами, большая часть испытуемых мужчин, которые утвердительно ответили на вопрос, беспокоила ли их неотвратимость смерти, были склонны откладывать свой отход ко сну.

Как пояснили учёные, между страхом перед смертью и «постельной» прокрастинацией имеется прямая связь, но относится она лишь к мужчинам. Исследователи не выяснили подобной тревожности, свойственной женщинам, принимавшим участие в их экспериментах.

Специалисты также отметили: время, проводимое человеком во сне, не осознаётся им, в то же время оно отнимает значительную часть продолжительности жизни, поэтому мужчины на подсознательном уровне беспокоятся из-за этого, и у них формируется негативное отношение ко сну. Женщины, вероятнее всего, по-другому воспринимают ночной отдых и не испытывают тревожности в связи с ним.

Исследователи назвали и другое возможное объяснение откладывания мужчинами отхода ко сну: это может быть связано с индивидуальными биоритмами человека.

Для того чтобы человек был здоров, а системы его организма работали без сбоя, спать нужно не менее 8-ми часов в сутки. Но, согласно статистическим данным, почти половина всего населения РФ испытывает трудности с засыпанием, из них 15 % и вовсе страдают от бессонницы.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS…
Генри Кавилл может вернуться к роли…
Ученые рассказали о пользе граната в зимнее…
Infiniti показал в Лос-Анджелесе модели новинки серии Edition…
«Климатическое ЧП»: Оксфордский словарь назвал главное слово 2019…
Джон Фавро показал, как изначально выглядел мини-Йода в сериале…
Врач-онколог перечислил главные мифы о…
Компания Maserati продемонстрировала новый среднемоторный…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев решил начать новую жизнь в компании…
Елизавета Туктамышева озвучила размеры зарплат…
Ирина Александровна Агибалова шокировала поклонников результатами…
Эксперты: 4 из 10 российских Интернет-магазинов не отвечают на звонки…
Алексей Безус рассказал, что поддерживает Милену Безбородову во всех…
Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за своих…
Кристину Асмус превратят в нейросеть для…
Сестра Саши Черно: «Я в шоке от того, что стану…
Названы лучшие способы использовать старый смартфон после покупки…
Участница проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась в издевательствах над младшей…
Генетик Даррен Гриффин предсказал исчезновение мужского…
Телеведущая Ольга Бузова показала совместный снимок с…
Microsoft назвала 96% российских IT-специалистов недостаточно…
Игорь Крутой показал видео живого выступления Аллы…
Ученые рассказали, как клетки легких реагируют на…
Путин раскритиковал новый порядок освидетельствования…
Экспертный клуб Петербурга: «Единая Россия» - самая эффективная партия…
Ученые выясняют происхождение микробной инфекции с летальным…
Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова поделилась пикантным фото в колготках и с…
Роскошный кроссовер Bentley Bentayga получил новые версии…
«Никакого ДНК не было»: Татьяна Гудзева настаивает на отцовстве Прохора…
Женщины, выросшие в бедных кварталах, сталкиваются с повышенным риском насилия со стороны полового…
В Улан-Удэ эфиры реалити-шоу "Дом-2" переводят на язык для…
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о нетипичной…
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон нарастила волосы Андрею…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят вынуждена передвигаться на костылях из-за…
Экс-возлюбленный Наоми Кэмпбелл Владислав Доронин выставил на продажу подаренный модели «космический дом» в…
Китайский JAC презентовал недорогой седан со стильным…
Эксперты объяснили отказ признать Беллу Хадид эталоном…
Российский кардиолог умер в своей же больнице из-за ошибки…
«Боимся страшной судьбы Заворотнюк и Фриске»: Джигурда объяснил причины отказа Анисиной от…
В Минкомсвязи рассказали о пяти новых…
Просмотреть все новости