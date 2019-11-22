Учёные: Мужчины откладывают отход ко сну из-за страха перед смертью





Специалисты задействовали в исследовании 229 добровольцев разных полов. Все они прошли через серию тестов, по результатам которых учёные определили режим и качество их сна, способность к самоконтролю, отношение к смерти. Как оказалось, существует связь между боязнью умереть и так называемой постельной прокрастинацией, однако она была свойственна исключительно участникам эксперимента, но не участницам. Иными словами, большая часть испытуемых мужчин, которые утвердительно ответили на вопрос, беспокоила ли их неотвратимость смерти, были склонны откладывать свой отход ко сну.Как пояснили учёные, между страхом перед смертью и «постельной» прокрастинацией имеется прямая связь, но относится она лишь к мужчинам. Исследователи не выяснили подобной тревожности, свойственной женщинам, принимавшим участие в их экспериментах.Специалисты также отметили: время, проводимое человеком во сне, не осознаётся им, в то же время оно отнимает значительную часть продолжительности жизни, поэтому мужчины на подсознательном уровне беспокоятся из-за этого, и у них формируется негативное отношение ко сну. Женщины, вероятнее всего, по-другому воспринимают ночной отдых и не испытывают тревожности в связи с ним.Исследователи назвали и другое возможное объяснение откладывания мужчинами отхода ко сну: это может быть связано с индивидуальными биоритмами человека.Для того чтобы человек был здоров, а системы его организма работали без сбоя, спать нужно не менее 8-ми часов в сутки. Но, согласно статистическим данным, почти половина всего населения РФ испытывает трудности с засыпанием, из них 15 % и вовсе страдают от бессонницы.