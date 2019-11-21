Женщины, выросшие в бедных кварталах, сталкиваются с повышенным риском насилия со стороны полового партнера





В исследовании, проводимом Оксфордским и Бристольским университетами, рассматривались участники исследования «Дети 90-х годов Бристоля», которые наблюдались с рождения и сообщали о своем опыте насилия со стороны интимного партнера в возрасте от 18 до 21 года.Исследователи изучили уровень лишения в женских кварталах в течение первых 18 лет жизни женщин, согласно официальной оценке Англии. Они обнаружили, что женщины, которые жили в самых неблагополучных районах в течение более продолжительного периода времени по сравнению с их детством, на 36% чаще подвергались насилию со стороны интимного партнера в возрасте от 18 до 21 года.Это первое исследование, в котором рассматривается вопрос о том, влияет ли длительное воздействие бедности соседей на риск насилия со стороны интимного партнера в отношении женщин. Часто считается, что низкий уровень дохода увеличивает этот риск, отчасти потому, что в районах с меньшими социальными и экономическими ресурсами, как правило, наблюдается более высокий уровень публичных форм насилия, таких как кража со взломом и вандализм.