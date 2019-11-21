«Никакого ДНК не было»: Татьяна Гудзева настаивает на отцовстве Прохора Шаляпина
Для известного российского певца Прохора Шаляпина последние месяцы выдались довольно непростыми. Артист пытался построить отношения с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской и даже хотел завести с ней детей, но его коррективы в эти планы внесла его бывшая возлюбленная Татьяна Гудзева, которая якобы родила от знаменитого исполнителя сына, о чем заявила на всю страну.
Сам Шаляпин сначала отказывался признавать наследника, но позже решил поставить отношения с нынешней пассией на паузу и вернуться к Татьяне и сыну. В эфире шоу «На самом деле» артист впервые высказался о том, что на самом деле не верит Гуздевой, тем более, что кадры, на которых его избранница-пианистка изображена с другим мужчиной, показанные ему Татьяной, показались ему подозрительными. В результате Шаляпин тайно заполучил биоматериал ребенка, чтобы провести свой собственный ДНК тест, ведь первый тест, проведенный матерью мальчика, свидетельствовал о родстве. Вторая экспертиза, которую провел сам певец, показала, что мальчик не является его сыном.
Кроме всего прочего, ближе к концу передачи в студии появился неизвестный мужчина, лицо которого было скрыто маской. По его словам, ему известно, от кого именно Татьяна Гудзева родила мальчика – это якобы племянник одного известного племянника. Женщина принялась все отрицать, однако детектор лжи засвидетельствовал ее неискренность. Но и на этом она останавливаться не стала. На своей страничке в социальной сет Instagram Гудзева опубликовала заявление о том, что она подменила соску малыша, которую Шаляпин взял для тестов, поэтому проведенный им повторный тест не может быть правдивым. «Никакого ДНК на взятой Прохором соске не было и не могло быть, поскольку я специально положила другую соску и говорила ему, что не позволю приходить ко мне в дом, чтобы за моей спиной брать материал у сына», - утверждает она.
Сам Шаляпин сначала отказывался признавать наследника, но позже решил поставить отношения с нынешней пассией на паузу и вернуться к Татьяне и сыну. В эфире шоу «На самом деле» артист впервые высказался о том, что на самом деле не верит Гуздевой, тем более, что кадры, на которых его избранница-пианистка изображена с другим мужчиной, показанные ему Татьяной, показались ему подозрительными. В результате Шаляпин тайно заполучил биоматериал ребенка, чтобы провести свой собственный ДНК тест, ведь первый тест, проведенный матерью мальчика, свидетельствовал о родстве. Вторая экспертиза, которую провел сам певец, показала, что мальчик не является его сыном.
Кроме всего прочего, ближе к концу передачи в студии появился неизвестный мужчина, лицо которого было скрыто маской. По его словам, ему известно, от кого именно Татьяна Гудзева родила мальчика – это якобы племянник одного известного племянника. Женщина принялась все отрицать, однако детектор лжи засвидетельствовал ее неискренность. Но и на этом она останавливаться не стала. На своей страничке в социальной сет Instagram Гудзева опубликовала заявление о том, что она подменила соску малыша, которую Шаляпин взял для тестов, поэтому проведенный им повторный тест не может быть правдивым. «Никакого ДНК на взятой Прохором соске не было и не могло быть, поскольку я специально положила другую соску и говорила ему, что не позволю приходить ко мне в дом, чтобы за моей спиной брать материал у сына», - утверждает она.