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Apple изменит подход к разработке операционных систем из-за iOS 13

Компания Apple изменила собственный метод разработки сборок ОС. Поводом для такого решения оказался выпуск iOS 13, у которой первые версии имели большое количество ошибок, провоцирующие проблемы при использовании.

До вступления в силу всех запланированных изменений инженеры компании Apple интегрировали функции в ежедневные пакеты для iOS перед окончательным тестированием. В таких случаях использование устройств могло происходить со сбоями ввиду отсутствия стабильности. В Apple не имели возможности оценить фактический уровень качества ПО.

Для iOS 14 разработчики намерены отключить незавершённые функции для новых версий оболочки. Активация появится исключительно через спецменю. Подобный подход даст возможность сотрудникам Apple контролировать обновление ОС и повысить гибкость использования ПО. В частности, достаточно легко будет удалить функционал, который пока не подготовлен к релизу.

Несмотря на то, что Apple ожидает реализацию в iOS 14 всех опций, утверждённых в соответствующем техническом плане, компания готова отложить отдельные особенности для iOS 15. Новый подход станет использоваться при создании оболочек для иных продуктов компании, включая планшеты, ноутбуки и телевизоры. К августу сотрудники Apple отметили несовершенство версии iOS 13.0, приступив в результате к созданию продукта с индексом 13.1. Именно данная сборка была признана «публичным релизом».

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:00

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