Участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят вынуждена передвигаться на костылях из-за травмы

Участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят в последних эфирах реалити-шоу предстала на костылях и в гипсе, что стало неожиданностью для поклонников. Блондинка призналась, что на протяжении двух дней чувствовала боль, а затем не выдержала и обратилась за помощью к медикам. По какой именно причине девушка получила столь серьезную травму, она уточнять не стала.Тем не менее, поклонники в Сети предположили, что Анастасия Стецевьят попросту упала во время веселья на острове, а потому получила перелом ноги. Критику блондинка комментировать не стала.