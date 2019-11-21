Звезда «Дома-2» Розалия Райсон нарастила волосы Андрею Шабарину
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон набивает себе руку. Она нарастила волосы собственному мужу Андрею Шабарину.
Напомним, что Розалия Райсон мечтает о том, чтобы открыть собственный салон красоты. Ради осуществления этой мечты девушка даже прошла курсы по наращиванию волос. Она очень сильно хочет заниматься любимым делом, которое ей бы приносило доход. Розалия уверена, что женщина не должна полностью зависеть от своего мужчины и обязана что-то из себя представлять. Такое ее желание уже не раз вызывало разногласия в новоиспеченной семье. Андрей говорит, что его жена может не работать, но вот за домом она следить должна, ведь женщина в первую очередь - хранительница домашнего очага.
Хорошо подумав, Розалия Райсон решила, что хочет стать мастером по красоте.
Девушка приобрела все необходимые материалы для наращивания волос, но у нее так и не нашлось модели, которая сделала бы себе подобного рода прическу. Тогда девушка решила провести подобные эксперименты на своем возлюбленном.
Напомним, что Розалия Райсон мечтает о том, чтобы открыть собственный салон красоты. Ради осуществления этой мечты девушка даже прошла курсы по наращиванию волос. Она очень сильно хочет заниматься любимым делом, которое ей бы приносило доход. Розалия уверена, что женщина не должна полностью зависеть от своего мужчины и обязана что-то из себя представлять. Такое ее желание уже не раз вызывало разногласия в новоиспеченной семье. Андрей говорит, что его жена может не работать, но вот за домом она следить должна, ведь женщина в первую очередь - хранительница домашнего очага.
Хорошо подумав, Розалия Райсон решила, что хочет стать мастером по красоте.
Девушка приобрела все необходимые материалы для наращивания волос, но у нее так и не нашлось модели, которая сделала бы себе подобного рода прическу. Тогда девушка решила провести подобные эксперименты на своем возлюбленном.