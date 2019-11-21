Российский кардиолог умер в своей же больнице из-за ошибки коллег
Российский кардиолог умер в своей же больнице, в которой проработал более трех с половиной десятков лет, из-за врачебной ошибки собственных коллег. «А что мне капают», - спросил медик, после чего скончался.
В своей больнице мужчина проработал 36 лет. Его супруга рассказывает, что причиной смерти стала обычная ошибка, при этом сама операция, которую провели покойному, считается простой и вполне обычной. «Год назад ему эта операция была назначена по показаниям из-за диабета. При таком заболевании часто повреждаются сосуды, поэтому на одном из пальцев ноги начался воспалительный процесс, сопровождавшийся нагноением. Это была простая операция, которая длится всего четверть часа», - приводит слова женщины издание «Екатеринбург онлайн».
После операции супругу пустили к пациенту, он к тому моменту как раз пришел в сознание после анестезии, рядом уже стояла капельница, куда врачам следовало добавить физраствор. В этот момент он спросил у жены: «А что мне капают», пожаловавшись на плохое самочувствие. «Все началось сразу после этого. Он изменился в лице всего за секунды», - вспоминает супруга покойного. Женщина сразу же выскочила в коридор, чтобы позвать на помощь. Позднее выяснилось, что препаратом, который коллеги поставили кардиологу вместо физраствора, оказался антибиотик Цефураксин – на этот препарат у пострадавшего была аллергия. Причем, знали об этом не только родственники, но и лечащий врач с другими коллегами.
В своей больнице мужчина проработал 36 лет. Его супруга рассказывает, что причиной смерти стала обычная ошибка, при этом сама операция, которую провели покойному, считается простой и вполне обычной. «Год назад ему эта операция была назначена по показаниям из-за диабета. При таком заболевании часто повреждаются сосуды, поэтому на одном из пальцев ноги начался воспалительный процесс, сопровождавшийся нагноением. Это была простая операция, которая длится всего четверть часа», - приводит слова женщины издание «Екатеринбург онлайн».
После операции супругу пустили к пациенту, он к тому моменту как раз пришел в сознание после анестезии, рядом уже стояла капельница, куда врачам следовало добавить физраствор. В этот момент он спросил у жены: «А что мне капают», пожаловавшись на плохое самочувствие. «Все началось сразу после этого. Он изменился в лице всего за секунды», - вспоминает супруга покойного. Женщина сразу же выскочила в коридор, чтобы позвать на помощь. Позднее выяснилось, что препаратом, который коллеги поставили кардиологу вместо физраствора, оказался антибиотик Цефураксин – на этот препарат у пострадавшего была аллергия. Причем, знали об этом не только родственники, но и лечащий врач с другими коллегами.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:16