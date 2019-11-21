Российский кардиолог умер в своей же больнице из-за ошибки коллег





В своей больнице мужчина проработал 36 лет. Его супруга рассказывает, что причиной смерти стала обычная ошибка, при этом сама операция, которую провели покойному, считается простой и вполне обычной.», - приводит слова женщины издание «Екатеринбург онлайн».После операции супругу пустили к пациенту, он к тому моменту как раз пришел в сознание после анестезии, рядом уже стояла капельница, куда врачам следовало добавить физраствор. В этот момент он спросил у жены: «А что мне капают», пожаловавшись на плохое самочувствие., - вспоминает супруга покойного. Женщина сразу же выскочила в коридор, чтобы позвать на помощь. Позднее выяснилось, что препаратом, который коллеги поставили кардиологу вместо физраствора, оказался антибиотик Цефураксин – на этот препарат у пострадавшего была аллергия. Причем, знали об этом не только родственники, но и лечащий врач с другими коллегами.