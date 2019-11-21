Китайский JAC презентовал недорогой седан со стильным дизайном





Новинка использует динамичный профиль с ярко выраженным силуэтом. В этом плане он несколько напоминает спорткары. Среди общего потока авто положительно выделяется благодаря 2-цветной схеме покраски кузова и графическим акцентом на крыше. Дополняет стилистическое оформление подштамповка на боковых зонах кузова.В салоне конструкторы разместили вставки, получившие обшивку из грубого сукна подобную мешковине, тогда как тачскрин диагональю 10,4” получил комплекс мультимедиа с вертикальной ориентацией. В качестве приборной панели выступает дополнительный дисплей. Под капотом авто размещен двигатель объёмом 1,5 л. Оснащённый турбонаддувом. Он генерирует 150 «лошадок» при работе в паре с механической трансмиссией на 6 ступеней. В качестве альтернативы можно использовать вариатор Punch.Стоимость JAC Jiayue A5 на домашнем рынке начинается с отметки 84,8 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 770 тысячам рублей. Авто проходит сборку на площадке совместного промпредприятия JAC и Volkswagen. Появление новинки в России состоится в 2021 году либо позднее. Сведения о модификациях для российского рынка станет доступна ближе к дате старта реализации.