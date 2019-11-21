Китайский JAC презентовал недорогой седан со стильным дизайном
Китайская марка JAC презентовала бюджетный седан со стильным оформлением экстерьера. Среднеразмерный лифтбек Jiayue A5 получил привлекательный дизайн, созданный в итальянской студии Даниэля Гальоне, который всего 15 лет назад создавал макеты авто для Alfa Romeo.
Новинка использует динамичный профиль с ярко выраженным силуэтом. В этом плане он несколько напоминает спорткары. Среди общего потока авто положительно выделяется благодаря 2-цветной схеме покраски кузова и графическим акцентом на крыше. Дополняет стилистическое оформление подштамповка на боковых зонах кузова.
В салоне конструкторы разместили вставки, получившие обшивку из грубого сукна подобную мешковине, тогда как тачскрин диагональю 10,4” получил комплекс мультимедиа с вертикальной ориентацией. В качестве приборной панели выступает дополнительный дисплей. Под капотом авто размещен двигатель объёмом 1,5 л. Оснащённый турбонаддувом. Он генерирует 150 «лошадок» при работе в паре с механической трансмиссией на 6 ступеней. В качестве альтернативы можно использовать вариатор Punch.
Стоимость JAC Jiayue A5 на домашнем рынке начинается с отметки 84,8 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 770 тысячам рублей. Авто проходит сборку на площадке совместного промпредприятия JAC и Volkswagen. Появление новинки в России состоится в 2021 году либо позднее. Сведения о модификациях для российского рынка станет доступна ближе к дате старта реализации.
Новинка использует динамичный профиль с ярко выраженным силуэтом. В этом плане он несколько напоминает спорткары. Среди общего потока авто положительно выделяется благодаря 2-цветной схеме покраски кузова и графическим акцентом на крыше. Дополняет стилистическое оформление подштамповка на боковых зонах кузова.
В салоне конструкторы разместили вставки, получившие обшивку из грубого сукна подобную мешковине, тогда как тачскрин диагональю 10,4” получил комплекс мультимедиа с вертикальной ориентацией. В качестве приборной панели выступает дополнительный дисплей. Под капотом авто размещен двигатель объёмом 1,5 л. Оснащённый турбонаддувом. Он генерирует 150 «лошадок» при работе в паре с механической трансмиссией на 6 ступеней. В качестве альтернативы можно использовать вариатор Punch.
Стоимость JAC Jiayue A5 на домашнем рынке начинается с отметки 84,8 тысячи юаней, что эквивалентно примерно 770 тысячам рублей. Авто проходит сборку на площадке совместного промпредприятия JAC и Volkswagen. Появление новинки в России состоится в 2021 году либо позднее. Сведения о модификациях для российского рынка станет доступна ближе к дате старта реализации.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:37