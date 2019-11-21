PayPal покупает популярный дисконтный сервис Honey за 4 миллиарда долларов





Отмечается, что в PayPal возлагают большие надежды на увеличение продаж Интернет-магазинов за счет удачного сочетания развитой платежной системы с популярными сервисами от Honey. Это, по утверждению компании, будет выгодно не только двум участникам сделки, но и обычным потребителям. Сегодня размер ежемесячной активной аудитории скидочного сервиса оценивается примерно в 17 миллионов человек, а свои услуги, товары и скидки к ним на сайте компании предлагают порядка 30 тысяч онлайн-магазинов, служб доставки и других организаций. Только в течение 2018 года использование сервиса помогло покупателям сэкономить в общей сложности около одного миллиарда долларов.Примечательно, что покупка Honey может стать самым крупным приобретением за всю историю существования PayPal. Сегодня компания пытается противостоять постоянно растущей конкуренции на рынке онлайн-платежей, которую ей навязывают довольно крупные игроки вроде Apple, Facebook, Google и других.