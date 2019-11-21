PayPal покупает популярный дисконтный сервис Honey за 4 миллиарда долларов
Известный платежный сервис PayPal официально объявил о покупке онлайн-сервиса под названием Honey, который специализируется на предоставлении купонов, скидок и услуг сравнения цен в сети Интернет. Сумма сделки составит 4 миллиарда долларов США.
Отмечается, что в PayPal возлагают большие надежды на увеличение продаж Интернет-магазинов за счет удачного сочетания развитой платежной системы с популярными сервисами от Honey. Это, по утверждению компании, будет выгодно не только двум участникам сделки, но и обычным потребителям. Сегодня размер ежемесячной активной аудитории скидочного сервиса оценивается примерно в 17 миллионов человек, а свои услуги, товары и скидки к ним на сайте компании предлагают порядка 30 тысяч онлайн-магазинов, служб доставки и других организаций. Только в течение 2018 года использование сервиса помогло покупателям сэкономить в общей сложности около одного миллиарда долларов.
Примечательно, что покупка Honey может стать самым крупным приобретением за всю историю существования PayPal. Сегодня компания пытается противостоять постоянно растущей конкуренции на рынке онлайн-платежей, которую ей навязывают довольно крупные игроки вроде Apple, Facebook, Google и других.
Отмечается, что в PayPal возлагают большие надежды на увеличение продаж Интернет-магазинов за счет удачного сочетания развитой платежной системы с популярными сервисами от Honey. Это, по утверждению компании, будет выгодно не только двум участникам сделки, но и обычным потребителям. Сегодня размер ежемесячной активной аудитории скидочного сервиса оценивается примерно в 17 миллионов человек, а свои услуги, товары и скидки к ним на сайте компании предлагают порядка 30 тысяч онлайн-магазинов, служб доставки и других организаций. Только в течение 2018 года использование сервиса помогло покупателям сэкономить в общей сложности около одного миллиарда долларов.
Примечательно, что покупка Honey может стать самым крупным приобретением за всю историю существования PayPal. Сегодня компания пытается противостоять постоянно растущей конкуренции на рынке онлайн-платежей, которую ей навязывают довольно крупные игроки вроде Apple, Facebook, Google и других.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:40