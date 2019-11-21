Sony займется разработкой собственного искусственного интеллекта





Как рассчитывает руководство компании, такой подход позволит объединить ряд фундаментальных исследований и передовых мировых разработок с собственными уникальными техническими наработками и достижениями бренда, которые имеются в наличии других подразделений Sony. Кроме того, ожидается, что новая структура поспособствует не только заметному изменению всех действующих направлений в работе компании, но и появлению новых. Называют в компании и долгосрочные цели, которые преследует создание Sony AI – это содействие решению целого ряда актуальных глобальных проблем, многие из которых выходят за пределы бизнес-интересов компании.Сообщается, что в первое время после создания сотрудникам Sony AI будет поручено вести три проекта в игровой, сенсорной и визуальной областях. Кроме того, новый фирменный искусственный интеллект разработки Sony планируют применять в гастрономической сфере.