Sony займется разработкой собственного искусственного интеллекта
Японская компания Sony официально анонсировала создание принципиально нового для себя подразделения, специалисты которого займутся разработкой фирменного искусственного интеллекта Sony AI. Новая структура получит офисы в Японии, Соединенных Штатах и Европе и займется фундаментальными научными изысканиями обозначенной научной отрасли и поиском вариантов прикладного применения их реальных результатов.
Как рассчитывает руководство компании, такой подход позволит объединить ряд фундаментальных исследований и передовых мировых разработок с собственными уникальными техническими наработками и достижениями бренда, которые имеются в наличии других подразделений Sony. Кроме того, ожидается, что новая структура поспособствует не только заметному изменению всех действующих направлений в работе компании, но и появлению новых. Называют в компании и долгосрочные цели, которые преследует создание Sony AI – это содействие решению целого ряда актуальных глобальных проблем, многие из которых выходят за пределы бизнес-интересов компании.
Сообщается, что в первое время после создания сотрудникам Sony AI будет поручено вести три проекта в игровой, сенсорной и визуальной областях. Кроме того, новый фирменный искусственный интеллект разработки Sony планируют применять в гастрономической сфере.
Как рассчитывает руководство компании, такой подход позволит объединить ряд фундаментальных исследований и передовых мировых разработок с собственными уникальными техническими наработками и достижениями бренда, которые имеются в наличии других подразделений Sony. Кроме того, ожидается, что новая структура поспособствует не только заметному изменению всех действующих направлений в работе компании, но и появлению новых. Называют в компании и долгосрочные цели, которые преследует создание Sony AI – это содействие решению целого ряда актуальных глобальных проблем, многие из которых выходят за пределы бизнес-интересов компании.
Сообщается, что в первое время после создания сотрудникам Sony AI будет поручено вести три проекта в игровой, сенсорной и визуальной областях. Кроме того, новый фирменный искусственный интеллект разработки Sony планируют применять в гастрономической сфере.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:29