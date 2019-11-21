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В России появились смарт-часы Huawei Watch GT 2 с обновленным дизайном

Китайский техногигант Huawei запустила российскую предпродажу новой версии смарт-часов Watch GT 2. Новинка получила обновленный дизайн и безрамочный дисплей по примеру Samsung Galaxy Watch Active.
В России появились смарт-часы Huawei Watch GT 2 с обновленным дизайном

Новая модель умных часов на данный момент доступна россиянам для предварительного заказа в двух цветах: черном (13 990 рублей) и бежевом (14 990) рублей. О точной дате старта продаж Huawei Watch GT 2 в рознице пока не сообщается. Зато тем, кто решится на предзаказ новинки, компания предлагает подарок в виде беспроводных наушников Huawei Freelace. Примечательно, что ранее на российском рынке была представила лишь модель Huawei Watch GT 2 в 46-миллиметровом корпусе, стоимость которой составляет 14 990 рублей, новые Huawei Watch GT 2 42 мм имеют ряд принципиальных отличий от этой модели. Так, 46-миллиметровая версия унаследовала дизайн от прошлогодних Huawei Watch GT, а вот уменьшенная модификация отличается более современным дизайнерским исполнением и получила безрамочный дисплей.

Впрочем, важно отметить, что в версии на 42 миллиметра новые смарт-часы от Huawei все же заметно менее функциональны своего старшего сородича, да и время автономной работы здесь оказалось чуть меньше. Отсутствует даже поддержка телефонных вызовов через протокол беспроводной связи Bluetooth.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:11

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