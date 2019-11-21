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Наталья Ветлицкая призналась, что рождение ребенка не принесло ей счастья

Перед возобновлением творческой карьеры Наталья Ветлицкая станет гостьей программы «Привет, Андрей» на канале «Россия 1». В рамках своего первого интервью после многолетнего перерыва артистка откровенно расскажет о том, как жила все эти годы, и почему рождение ребенка не сделало ее счастливой.
Наталья Ветлицкая призналась, что рождение ребенка не принесло ей счастья

Известная российская певица Наталья Ветлицкая совсем скоро отправится в гастрольный тур по России после довольно длительного перерыва в творческой карьере. Перед возвращением на сцену 55-летняя артистка радикально сменила имидж, омолодилась и собирается впервые за последние два десятка лет появиться в телеэфире. Свое первое интервью исполнительница даст давнему приятелю Андрею Малахову, в рамках которого расскажет о причинах своего внезапного исчезновения из отечественного шоу-бизнеса, а также о том, что мотивировало ее вернуться на сцену.

Примечательно, что прежде все называли причиной уезда Ветлицкой именно семейные обстоятельства. Однако, как утверждает артистка, дело не совсем в этом. «Рождение ребенка не принесло мне счастья», - признается она, отмечая, что ее личная жизнь складывалась довольно сложно, а бывший муж ее «однажды чуть не убил».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:53

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