Наталья Ветлицкая призналась, что рождение ребенка не принесло ей счастья





Известная российская певица Наталья Ветлицкая совсем скоро отправится в гастрольный тур по России после довольно длительного перерыва в творческой карьере. Перед возвращением на сцену 55-летняя артистка радикально сменила имидж, омолодилась и собирается впервые за последние два десятка лет появиться в телеэфире. Свое первое интервью исполнительница даст давнему приятелю Андрею Малахову, в рамках которого расскажет о причинах своего внезапного исчезновения из отечественного шоу-бизнеса, а также о том, что мотивировало ее вернуться на сцену.Примечательно, что прежде все называли причиной уезда Ветлицкой именно семейные обстоятельства. Однако, как утверждает артистка, дело не совсем в этом., - признается она, отмечая, что ее личная жизнь складывалась довольно сложно, а бывший муж ее «однажды чуть не убил».