Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель впервые заговорила о суде с женой Макеева





Напомним, что ранее в одном из эфиров Алена рассказывала о том, что разбила дорогую машину. Как выяснилось позже, средство передвижения принадлежало семье Романа Макеева. Теперь Рапунцель поделилась с Антоном Беккужевым информацией о том, что сын экс-возлюбленного, а также его жена постоянно пугают судом и не стесняются в выражениях в ее адрес.Алена подчеркивает, что не понимает, о каком суде идет речь, так как руль в момент аварии держал хозяин машины. Ко всему автомобиль был продан еще в тот момент, когда Рома и Диана находились в браке.Алена Рапунцель отметила, что Диана Макеева продолжает раскручивать эту ситуацию ради подписчиков, так как всегда мечтала о популярности.Помимо этого, Алена сказала, что Роман Макеев после ухода с проекта с ней не общается и, вероятно, находится в загуле и уже общается с новыми девушками.