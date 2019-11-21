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Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель впервые заговорила о суде с женой Макеева

Звезду телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алену Рапунцель в буквальном смысле затравливают в Сети. Так, в программе «Бородина против Бузовой» Алена рассказала, что ее систематически оскорбляют, а также угрожают призвать к ответственности сын Романа Макеева и его супруга.
Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель впервые заговорила о суде с женой Макеева

Напомним, что ранее в одном из эфиров Алена рассказывала о том, что разбила дорогую машину. Как выяснилось позже, средство передвижения принадлежало семье Романа Макеева. Теперь Рапунцель поделилась с Антоном Беккужевым информацией о том, что сын экс-возлюбленного, а также его жена постоянно пугают судом и не стесняются в выражениях в ее адрес.

Алена подчеркивает, что не понимает, о каком суде идет речь, так как руль в момент аварии держал хозяин машины. Ко всему автомобиль был продан еще в тот момент, когда Рома и Диана находились в браке.

Алена Рапунцель отметила, что Диана Макеева продолжает раскручивать эту ситуацию ради подписчиков, так как всегда мечтала о популярности.
Помимо этого, Алена сказала, что Роман Макеев после ухода с проекта с ней не общается и, вероятно, находится в загуле и уже общается с новыми девушками.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:44

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