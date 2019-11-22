Infiniti показал в Лос-Анджелесе модели новинки серии Edition 30
Марка Infiniti продемонстрировала в Лос-Анджелесе авто из специальной серии Edition 30. В неё вошли самые популярные продукты бренда из линеек Q и QX, получившие особыми изменения в экстерьере для лёгкого отличия от стандартных авто.
«В честь 30 лет со дня основания марки мы сконцентрировались на взгляде в будущее. В этот раз было решено отметить значимые технические и визуальные решения из прошлого и настоящего. Это касается, в том числе, нашей линейке авто из категории 30th Aniversary Edition, которые мы с большой гордостью презентовали во время моторшоу в Лос-Анджелесе текущего года», — сообщает вице-глава бренда Джефф Поуп.
В частности, все кроссоверы получили радиаторную решётку из тёмного хрома, шильдики на боковых зонах, а также видоизменённый задний бампер. Чёрные тона можно найти на зеркалах заднего обзора, а также колёсных дисках. Интерьеры в полной мере оснащены элементами, изготовленными вручную. Все устройства из категории 30th Aniversary Edition получили технологии оказания помощи водителю, являющиеся частью пакета под названием ProAssist. В числе опций можно обнаружить интеллектуальную систему круиз-контроля, камеры видеообзора по периметру авто, механизм предупреждения о рисках столкновения и другие возможности.
Марка Infiniti была основана в 1989-м и начала реализацию авто на территории США с 8 ноября того же года. На данный момент бренд сотрудничает с дилерами на территории свыше 50 государств мира, однако в самом начале 2020 года компания прекратит свою деятельность на территории Западной Европы. Дирекция бренда готовится провести электрификацию своих продуктов.
«В честь 30 лет со дня основания марки мы сконцентрировались на взгляде в будущее. В этот раз было решено отметить значимые технические и визуальные решения из прошлого и настоящего. Это касается, в том числе, нашей линейке авто из категории 30th Aniversary Edition, которые мы с большой гордостью презентовали во время моторшоу в Лос-Анджелесе текущего года», — сообщает вице-глава бренда Джефф Поуп.
В частности, все кроссоверы получили радиаторную решётку из тёмного хрома, шильдики на боковых зонах, а также видоизменённый задний бампер. Чёрные тона можно найти на зеркалах заднего обзора, а также колёсных дисках. Интерьеры в полной мере оснащены элементами, изготовленными вручную. Все устройства из категории 30th Aniversary Edition получили технологии оказания помощи водителю, являющиеся частью пакета под названием ProAssist. В числе опций можно обнаружить интеллектуальную систему круиз-контроля, камеры видеообзора по периметру авто, механизм предупреждения о рисках столкновения и другие возможности.
Марка Infiniti была основана в 1989-м и начала реализацию авто на территории США с 8 ноября того же года. На данный момент бренд сотрудничает с дилерами на территории свыше 50 государств мира, однако в самом начале 2020 года компания прекратит свою деятельность на территории Западной Европы. Дирекция бренда готовится провести электрификацию своих продуктов.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:00