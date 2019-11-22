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Infiniti показал в Лос-Анджелесе модели новинки серии Edition 30

Марка Infiniti продемонстрировала в Лос-Анджелесе авто из специальной серии Edition 30. В неё вошли самые популярные продукты бренда из линеек Q и QX, получившие особыми изменения в экстерьере для лёгкого отличия от стандартных авто.

«В честь 30 лет со дня основания марки мы сконцентрировались на взгляде в будущее. В этот раз было решено отметить значимые технические и визуальные решения из прошлого и настоящего. Это касается, в том числе, нашей линейке авто из категории 30th Aniversary Edition, которые мы с большой гордостью презентовали во время моторшоу в Лос-Анджелесе текущего года», — сообщает вице-глава бренда Джефф Поуп.

В частности, все кроссоверы получили радиаторную решётку из тёмного хрома, шильдики на боковых зонах, а также видоизменённый задний бампер. Чёрные тона можно найти на зеркалах заднего обзора, а также колёсных дисках. Интерьеры в полной мере оснащены элементами, изготовленными вручную. Все устройства из категории 30th Aniversary Edition получили технологии оказания помощи водителю, являющиеся частью пакета под названием ProAssist. В числе опций можно обнаружить интеллектуальную систему круиз-контроля, камеры видеообзора по периметру авто, механизм предупреждения о рисках столкновения и другие возможности.

Марка Infiniti была основана в 1989-м и начала реализацию авто на территории США с 8 ноября того же года. На данный момент бренд сотрудничает с дилерами на территории свыше 50 государств мира, однако в самом начале 2020 года компания прекратит свою деятельность на территории Западной Европы. Дирекция бренда готовится провести электрификацию своих продуктов.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:00

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