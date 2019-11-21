Анфиса Чехова в 13 лет пыталась похудеть, обливаясь ледяной водой
На странице своего Instagram Анфиса Чехова рассказала фанатам, что в 13 лет пыталась похудеть, обливаясь ледяной водой. Также телеведущая отметила, что с тех про она не купается, если в море вода прохладная.
На данный момент Анфиса Чехова отдыхает в Турции с матерью Натальей и сыном Соломоном. Но знаменитость всегда находится с преданными поклонниками на связи и рассказывает им интересные факты из своей жизни. Сегодня певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в море в ярко-красном раздельном купальнике. В комментарии к посту в Instagram исполнительница рассказала, что в 13 лет где-то вычитала, что можно похудеть, если каждый день обливаться ледяной водой. По утрам Анфиса Чехова начала делать данную процедуру, но она оказалась не эффективной.
С тех про знаменитость навсегда возненавидела любую воду, ниже 30 градусов. Она отметила, что не купается в море, если вода в нем не достаточно теплая. В конце своего поста Анфиса Чехова написала, что для опубликованной фотографии она зашла в воду, температура которой 20 градусов, а это для yее настоящий подвиг. Подписчики оценили старания телеведущей и оставили большое количество лайков.
На данный момент Анфиса Чехова отдыхает в Турции с матерью Натальей и сыном Соломоном. Но знаменитость всегда находится с преданными поклонниками на связи и рассказывает им интересные факты из своей жизни. Сегодня певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в море в ярко-красном раздельном купальнике. В комментарии к посту в Instagram исполнительница рассказала, что в 13 лет где-то вычитала, что можно похудеть, если каждый день обливаться ледяной водой. По утрам Анфиса Чехова начала делать данную процедуру, но она оказалась не эффективной.
С тех про знаменитость навсегда возненавидела любую воду, ниже 30 градусов. Она отметила, что не купается в море, если вода в нем не достаточно теплая. В конце своего поста Анфиса Чехова написала, что для опубликованной фотографии она зашла в воду, температура которой 20 градусов, а это для yее настоящий подвиг. Подписчики оценили старания телеведущей и оставили большое количество лайков.