Анфиса Чехова в 13 лет пыталась похудеть, обливаясь ледяной водой

На данный момент Анфиса Чехова отдыхает в Турции с матерью Натальей и сыном Соломоном. Но знаменитость всегда находится с преданными поклонниками на связи и рассказывает им интересные факты из своей жизни. Сегодня певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в море в ярко-красном раздельном купальнике. В комментарии к посту в Instagram исполнительница рассказала, что в 13 лет где-то вычитала, что можно похудеть, если каждый день обливаться ледяной водой. По утрам Анфиса Чехова начала делать данную процедуру, но она оказалась не эффективной.С тех про знаменитость навсегда возненавидела любую воду, ниже 30 градусов. Она отметила, что не купается в море, если вода в нем не достаточно теплая. В конце своего поста Анфиса Чехова написала, что для опубликованной фотографии она зашла в воду, температура которой 20 градусов, а это для yее настоящий подвиг. Подписчики оценили старания телеведущей и оставили большое количество лайков.