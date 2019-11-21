Hyundai презентовала гибридный концепт-кар Vision T





Hyundai представила гибридную концепцию Vision T на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2019 году в качестве седьмой модели, созданной инновационным Центром дизайна компании. Предполагается, что этот автомобиль станет примером для нового подхода бренда под названием Sensuous Sportiness, который будет совмещать спортивные формы с элегантным кузовом. Презентованный в виде кроссовера, концепт имеет мускулистый боковой профиль в сочетании с выступающей решеткой спереди. Vision T также оснащен встроенной системой скрытых фар, которая по требованию превращается в функциональную.Будучи наполовину электрическим автомобилем, новинка получила зарядной порт в задней части автомобиля, который скрывается под раздвижной боковой дверью. Hyundai не выпустил никаких других деталей о его трансмиссии, платформе, двигателях или общей комплектации. Тем не менее, концепт-кар явно предвещает следующее поколение Hyundai Tucson, которое прибудет в следующем году, хотя его кузов и колесная база станут немного длиннее. К сожалению, стоимость новейшего японского кроссовера также пока не известна.