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Бывшая жена Константина Богомолова разместила в Сети откровенное фото

Бывшая супруга известного режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз разместила в Сети откровенный снимок.
Бывшая жена Константина Богомолова разместила в Сети откровенное фото

Актриса сделала фото в совсем прозрачном топе телесного цвета, которое она надела на обнаженное тело. Девушка продемонстрировала украшения из своей собственной коллекции в Instagram.

Большинство поклонников звезды отметили, что после того, как она развелась с Константином Богомоловым, все становится только лучше с каждым днем. Подписчики отметили, что Дарья просто божественная женщина. Однако были и те, кто раскритиковал Морозову за то, что на фото видно ее соски. Некоторые посчитали, что подобный образ очень сильно похож на девушку легкого поведения. Стоит отметить, что Дарью Мороз даже сравнили с Шарлих Терон.

Несмотря на то, что Дарья Мороз развелась с Константином Богомоловым из-за его романа с Ксенией Собчак, они общаются как друзья, тем более, что у них растет общая дочь.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:11

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