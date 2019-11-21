Бывшая жена Константина Богомолова разместила в Сети откровенное фото
Бывшая супруга известного режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз разместила в Сети откровенный снимок.
Актриса сделала фото в совсем прозрачном топе телесного цвета, которое она надела на обнаженное тело. Девушка продемонстрировала украшения из своей собственной коллекции в Instagram.
Большинство поклонников звезды отметили, что после того, как она развелась с Константином Богомоловым, все становится только лучше с каждым днем. Подписчики отметили, что Дарья просто божественная женщина. Однако были и те, кто раскритиковал Морозову за то, что на фото видно ее соски. Некоторые посчитали, что подобный образ очень сильно похож на девушку легкого поведения. Стоит отметить, что Дарью Мороз даже сравнили с Шарлих Терон.
Несмотря на то, что Дарья Мороз развелась с Константином Богомоловым из-за его романа с Ксенией Собчак, они общаются как друзья, тем более, что у них растет общая дочь.
Актриса сделала фото в совсем прозрачном топе телесного цвета, которое она надела на обнаженное тело. Девушка продемонстрировала украшения из своей собственной коллекции в Instagram.
Большинство поклонников звезды отметили, что после того, как она развелась с Константином Богомоловым, все становится только лучше с каждым днем. Подписчики отметили, что Дарья просто божественная женщина. Однако были и те, кто раскритиковал Морозову за то, что на фото видно ее соски. Некоторые посчитали, что подобный образ очень сильно похож на девушку легкого поведения. Стоит отметить, что Дарью Мороз даже сравнили с Шарлих Терон.
Несмотря на то, что Дарья Мороз развелась с Константином Богомоловым из-за его романа с Ксенией Собчак, они общаются как друзья, тем более, что у них растет общая дочь.