В России установлен рекорд по дальности передачи высокоскоростного сигнала





В рамках эксперимента сигнал со скоростью 200 Гбит в секунду был передан на рекордное расстояние в 520 километров. При этом подчеркивается, что используемые сегодня системы способны передавать данные на расстояния не более 500 километров при скорости всего в 100 Гбит в секунду. Передача сигнала осуществлялась с помощью оптоволоконных кабелей американской компании Corning. Сообщается, что новая система поможет в решении задач по проведению Интернета и других видов коммуникаций в отдаленные населенные пункты. К примеру, в обозримом будущем новая российская разработка могла бы помочь в обеспечении качественной связью острова Сахалин.Отмечается, что для увеличения максимальной дальности передачи сигнала специалисты МФТИ все же воспользовались промежуточным усилением сигнала, вот только энергия, которая необходима для работы промежуточных усилений, подавалась по тому же кабелю, который и проводил основной сигнал. Кабель для этого разделили на три отдельных секции, а в местах его соединения установили приемники, на которые через лазерное излучение передавали энергию, необходимую для последующего усиления сигнала.