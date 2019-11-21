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«Изменял мне с моей подругой»: Анастасия Веденская рассказала о неверности Епифанцева

Известная российская актриса Анастасия Введенская откровенно рассказала о том, какими были ее отношения с бывшим мужем, коллегой по актерской профессии Владимиром Епифанцевым. В эфире канала «Россия 1» артистка заявила, что муж изменял ей с ее близкой подругой.
«Изменял мне с моей подругой»: Анастасия Веденская рассказала о неверности Епифанцева

«Было очень больно узнать, что супруг изменяет мне с моей же подругой. Это как предательство вдвойне», - подчеркнула Веденская. Вспоминая свое первое знакомство с тогда еще будущим мужем, актриса рассказала о том, что в то время она еще была студенткой Щукинского училища. А Владимир Епифанцев впервые увидел ее на сцене, где та играла роль некрасивой девушки. После «выхода из образа» режиссер постановки познакомил начинающую артистку с актером, сам даже не сразу поверил, что перед ним стоит та самая девушка, которая несколько минут назад была на сцене.

Спустя всего три месяца после начала отношений Анастасия Веденская забеременела. Как признается она сама, рождение детей в то время совсем не входило в ее планы, поскольку она хотела развивать карьеру. «Но он встал на колени, обнял и сказал, что сделает все, чтобы у нашего будущего ребенка было все, в чем он только будет нуждаться», - рассказала знаменитость. А вот об изменах мужа она случайно узнала еще во время работы на съемках фильма «Кремень. Освобождение». Ей на телефон однажды пришло сообщение странного содержания, в котором говорилось: «Сегодня не приходи. Настя у меня». Заподозрив неладное, она приобрела диктофон и подложила в куртку мужу, который якобы отправился за ковролином. Услышанное потом в записи окончательно убедило ее в том, что Епифанцев ей неверен.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:28

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