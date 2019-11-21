Нейросеть определила, кого из классиков чаще цитируют российские рэперы





Как оказалось, чаще всего рэперы заимствуют речевые приемы из произведений Антона Чехова – подобное было замечено нейросетью в творчестве Хаски, Гнойного и Оксимирона. Не обошло русский рэп стороной и творчество Сергея Есенина, лексикон которого, как выяснилось, встречается в творчестве Смоки Мо, ST, Noize MC и Фараона. Чуть более оригинальным, чем его коллеги по рэп-сцене оказался исполнитель казахского происхождения Скриптонит, который отдает предпочтение Льюису Кэрроллу. А вот самый успешный российский рэпер Тимур Юнусов, он же Тимати, как определила нейросеть, является поклонником творчества Андерсена и культуры Древней Греции.