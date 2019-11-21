Рэп-группа «Каста» представила Президенту РФ новый вариант гимна России

Рэперы из коллектива «Каста» недавно опубликовали видеоролик, в котором признались об отсутствии теплых чувств к нынешнему гимну России. По мнению музыкантов, композиция не имеет эмоциональной силы, поэтому был записан новый вариант государственной песни. В обращении к Президенту РФ участники группы также сообщили, что новый трек войдет в следующий альбом «Об изъяне понятно». Выход последнего намечен на ноябрь-декабрь текущего года.Обновленный гимн России подготовили в виде речитатива, который начинается словами: «Говорить не запрещено, но молчим, как бы не сказать лишнего чего». «Хуком» была выбрана строчка «Это мы» для лучшего акцента на роли народа в жизни страны. В предисловии к видеоролику исполнители рассказали о посыле, который должна нести альтернативная композиция. По их мнению, смысл текста должен быть близок каждому россиянину, поскольку касается психологического взгляда на сложную историю государства.