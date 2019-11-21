«Полностью оглох»: Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом

, - пишет в сопроводительном сообщении к этой публикации сам Фадеев. Продюсер отметил, что съемки этого фильма велись перед его концертом в Минске, а также непосредственно во время самого выступления.Кроме всего прочего, как утверждает музыкант, в этом фильме создателям удалось показать его настоящим. А в тизерном видео к грядущей премьере Фадеев утверждает, что после того, как «полностью оглох» даже не хотел больше жить.