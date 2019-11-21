«Полностью оглох»: Максим Фадеев рассказал о проблемах со слухом
Известный российский музыкальный продюсер и глава знаменитого лейбла MALFA Максим Фадеев выступил с анонсом скорого выхода документальной линии о своей творческой карьере, удачно сложившейся, несмотря на то, что у самого музыканта имеются нарушения слуха. Превью к фильму под названием «Я вас не слышу» он опубликовал на своей страничке в соцсети Instagram.
«Я вас не слышу – самый главный страх, который сопровождает меня уже полтора десятка лет. И мне очень хочется поделиться с вами этой частью своей творческой жизни, показать немного внутренней кухни, раскрыть то, что происходит со мной еще до того, как вы можете увидеть меня на сцене», - пишет в сопроводительном сообщении к этой публикации сам Фадеев. Продюсер отметил, что съемки этого фильма велись перед его концертом в Минске, а также непосредственно во время самого выступления.
Кроме всего прочего, как утверждает музыкант, в этом фильме создателям удалось показать его настоящим. А в тизерном видео к грядущей премьере Фадеев утверждает, что после того, как «полностью оглох» даже не хотел больше жить.
«Я вас не слышу – самый главный страх, который сопровождает меня уже полтора десятка лет. И мне очень хочется поделиться с вами этой частью своей творческой жизни, показать немного внутренней кухни, раскрыть то, что происходит со мной еще до того, как вы можете увидеть меня на сцене», - пишет в сопроводительном сообщении к этой публикации сам Фадеев. Продюсер отметил, что съемки этого фильма велись перед его концертом в Минске, а также непосредственно во время самого выступления.
Кроме всего прочего, как утверждает музыкант, в этом фильме создателям удалось показать его настоящим. А в тизерном видео к грядущей премьере Фадеев утверждает, что после того, как «полностью оглох» даже не хотел больше жить.