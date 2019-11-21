Звезда «Дома-2» Александра Черно беременна
У звездной пары телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Иосифа Оганесяна и Александры Черно хорошие новости для поклонников. Они сообщили, что Саша беременна.
Радостной новостью Александра Черно тут же поделилась в Сети со своими поклонниками. Тем более, что большинство помнят, что девушка очень сильно мечтала о детях. Ради этого она была готова полностью изменить свой рацион, а также села на диету.
О том, что в их жизни с Иосифом грядут большие перемены Александра узнала в тот момент, когда находилась в отпуске. Она отметила, что ее жизнь вот-вот наконец обретет настоящий смысл. Ранее у нее чуть не началась депрессия, и Черно хандрила практически по-любому поводу.
Не остался в стороне и ее супруг Иосиф Оганесян. Он также сообщил в своем личном аккаунте Instagram о том, что готовится стать папой. Он написал, что очень счастлив и любит свою жену. Стоит отметить, что беременность Александры для обоих была сюрпризом, так как пока они не планировали ребенка, но теперь ребята не скрывают своей радости.
Радостной новостью Александра Черно тут же поделилась в Сети со своими поклонниками. Тем более, что большинство помнят, что девушка очень сильно мечтала о детях. Ради этого она была готова полностью изменить свой рацион, а также села на диету.
О том, что в их жизни с Иосифом грядут большие перемены Александра узнала в тот момент, когда находилась в отпуске. Она отметила, что ее жизнь вот-вот наконец обретет настоящий смысл. Ранее у нее чуть не началась депрессия, и Черно хандрила практически по-любому поводу.
Не остался в стороне и ее супруг Иосиф Оганесян. Он также сообщил в своем личном аккаунте Instagram о том, что готовится стать папой. Он написал, что очень счастлив и любит свою жену. Стоит отметить, что беременность Александры для обоих была сюрпризом, так как пока они не планировали ребенка, но теперь ребята не скрывают своей радости.