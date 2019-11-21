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Звезда «Дома-2» Александра Черно беременна

У звездной пары телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Иосифа Оганесяна и Александры Черно хорошие новости для поклонников. Они сообщили, что Саша беременна.
Звезда «Дома-2» Александра Черно беременна

Радостной новостью Александра Черно тут же поделилась в Сети со своими поклонниками. Тем более, что большинство помнят, что девушка очень сильно мечтала о детях. Ради этого она была готова полностью изменить свой рацион, а также села на диету.

О том, что в их жизни с Иосифом грядут большие перемены Александра узнала в тот момент, когда находилась в отпуске. Она отметила, что ее жизнь вот-вот наконец обретет настоящий смысл. Ранее у нее чуть не началась депрессия, и Черно хандрила практически по-любому поводу.

Не остался в стороне и ее супруг Иосиф Оганесян. Он также сообщил в своем личном аккаунте Instagram о том, что готовится стать папой. Он написал, что очень счастлив и любит свою жену. Стоит отметить, что беременность Александры для обоих была сюрпризом, так как пока они не планировали ребенка, но теперь ребята не скрывают своей радости.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:29

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