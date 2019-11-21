В Китае построят суперфабрику по производству смартфонов Xiaomi





На конференции World 5G 2019 года в Пекине главный руководитель Xiaomi Лей Цзюнь анонсировал, что компания занята строительством крупной фабрики с сетью 5G, которую называют высокопродуктивной и автоматизированной. В своей программной речи на мероприятии глава бренда рассказал, что эта будущая конструкция сможет дать на 60% больше продукции, чем традиционные заводы. Для достижения этой цели также задействуют современные системы обработки информации. Ожидается, что архитектурный проект будет завершен в декабре текущего года.Завод будет расположен в столичной зоне экономического и технологического развития, производя эксклюзивный флагманский сегмент. Здание оснастят крупномасштабными передовыми линиями для повышения качества и количества товара. Занимая площадь в 187 тысяч квадратных метров, они позволят производить до 60 единиц в минуту. На первом этапе будет выпущено 1 миллион устройств, что не является большим объемом, поскольку теоретически возможно создать более 30 миллионов смартфонов за 365 дней. Особенность новой фабрики заключается в том, что компания сможет лучше планировать продажи и выводить гаджеты на рынок быстрее, чем раньше.