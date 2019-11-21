"Женщина-змея": Ксения Собчак поблагодарила мужа за названный в ее честь спектакль

Публикация Константина Богомолова о его новом спектакле под названием "Женщина-змея" была сразу же замечена его супругой. Она одной из первых написала комментарий, в котором поблагодарила любимого, "что использовал служебное положение" и назвал постановку в ее честь. В ответ режиссер отметил, что укусы супруги ему приятны, а яд - лечебный.Примечательно, что восторга Константина Богомолова его подписчики не разделили. Некоторые написали, что Ксению Собчак целесообразнее было бы сравнить с гадюкой, но большинство похвалило телеведущую за остроумие и умение "отжечь".