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Анна Семенович о своем участии в шоу "Секрет на миллион": "Я буду очень откровенна"

В социальной сети Instagram Анна Семенович рассказала своим фанатам, что стала участницей шоу "Секрет на миллион" с ведущей Лерой Кудрявцевой. В комментарии исполнительница написала, что будет очень откровенна.
Анна Семенович о своем участии в шоу "Секрет на миллион": "Я буду очень откровенна"

Анна Семенович опубликовала анонс телепередачи под названием "Секрет на миллион" со своим участием. На видео видно, что исполнительница, общаясь с телеведущей Лерой Кудрявцевой, волнуется и на ее глазах выступают слезы. В выпуске зрители узнают о том, какой секрет певица скрывала с первого дня в шоу-бизнесе, какая тайна не дает ей покоя, и что заставляет знаменитость плакать по ночам. В комментарии в публикации в социальной сети Instagram Анна Семенович написала, что давно хотела рассказать фанатам многое, но не была к этому готова морально. Сейчас певица уверена, что время пришло, и она будет очень откровенна.

Анна Семенович хочет, чтобы люди услышали ее историю и не боялись изменить свое отношение к жизни. Подписчики пожелали исполнительнице удачи и отметили, что поддерживают ее. Всего за 30 минут видео просмотрели более 9 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:40

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