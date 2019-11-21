«Кто сказал, что я одна?»: Бывшая жена Дмитрия Тарасова высказалась о своей личной жизни

Экс-супруг Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов оставил жену Оксану и дочь в 2011 году, причиной, предположительно, и стал его роман со звездой проекта "Дом-2". С того времени о личной жизни первой жены спортсмена мало что известно, подробности она скрывает, показывая в социальных сетях только успехи собственной дочери. Тем не менее, недавно в ответ на вопрос от подписчика, не будет ли женщине одиноко, когда дочь выйдет замуж, она намекнула, что не одна.Как известно, Дмитрий Тарасов после развода с первой супругой прожил с телеведущей Ольгой Бузовой три года, затем брак распался и спортсмен женился на ростовской модели Анастасии Костенко. В первый год у пары родилась дочь Милана, сейчас они ждут появления на свет второго малыша. В связи с финансовыми трудностями Дмитрий Тарасов попросил суд уменьшить его алименты для старшей дочери в размере 400 тысяч рублей ежемесячно в 8 раз. Адвокат футболиста привел аргументы, что в семье его подопечного уже есть дети, появились новые обязанности. К тому же Дмитрий Тарасов пока не нашел постоянной работы после расторжения контракта со своей футбольной командой в июне текущего года, а также не может продать роскошных особняк в Подмосковье, чтобы купить жилье поскромнее и ездит на машине, взятой в кредит.