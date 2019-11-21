Intel принесла извинения партнерам и клиентам





При этом в Intel отмечают, что до конца текущего года и, возможно, в 2020 году дефицит все еще сохранится. В связи с этим вице-президент компании Мишель Хольтхаус опубликовал открытое письмо с обращением к партнерам и клиентам с искренними извинениями по поводу образовавшегося дефицита процессоров. Топ-менеджер Intel добавил, что компания сделала рекордные инвестиции в расширение производства линейки процессоров, изготавливаемых по 14-нанометровому техпроцессу, а также продолжает работать над наращиванием объемов производства новый процессоров по 10-нанометровой технологии. В то же время, подчеркивает Хольтхаус, устойчивый рост спроса на рынке в нынешнем году снова опередил все прогнозы, поэтому усилий компании, направленных на его покрытие, оказалось недостаточно.К слову, в тексте опубликованного представителем компании письма так и не нашлось информации о том, когда именно Intel планирует полностью справиться с имеющейся проблемой.