Анастасия Волочкова назвала дочь Ариадну "своим самым драгоценным зрителем"
Накануне состоялось выступление Анастасии Волочковой в Вегас Сити Холл. Сегодня в социальной сети Instagram знаменитая балерина отметила, что считает дочь Ариадну "своим самым драгоценным зрителем".
Анастасия Волочкова ведет активный образ жизни и принимает участие в различных проектах. Сегодня она опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своей дочкой Ариадной. Танцовщица одета в розовый балетный костюм, свой образ она дополнила броским макияжем и пышной заколкой для волос. Дочка балерины выбрала для похода в Вегас Сити Холл черные брюки и белую блузку с темным рисунком. В комментарии к публикации в Instagram Анастасия Волочкова написала: "Мой самый драгоценный зритель. Ариша всегда поддерживает меня в ответственные моменты".
Дочка ждет в гримерке свою звездную мать до конца, до последнего ее автографа и селфи со всеми на сцене. В конце своего поста Анастасия Волочкова отметила, что вчера был прекрасный и счастливый день ее премьеры. Подписчики поздравили балерину с новыми начинаниями и оставили свои комплименты. Пост уже набрал 4 500 лайков.
Анастасия Волочкова ведет активный образ жизни и принимает участие в различных проектах. Сегодня она опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своей дочкой Ариадной. Танцовщица одета в розовый балетный костюм, свой образ она дополнила броским макияжем и пышной заколкой для волос. Дочка балерины выбрала для похода в Вегас Сити Холл черные брюки и белую блузку с темным рисунком. В комментарии к публикации в Instagram Анастасия Волочкова написала: "Мой самый драгоценный зритель. Ариша всегда поддерживает меня в ответственные моменты".
Дочка ждет в гримерке свою звездную мать до конца, до последнего ее автографа и селфи со всеми на сцене. В конце своего поста Анастасия Волочкова отметила, что вчера был прекрасный и счастливый день ее премьеры. Подписчики поздравили балерину с новыми начинаниями и оставили свои комплименты. Пост уже набрал 4 500 лайков.