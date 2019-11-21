АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Найден новый ген, повышающий риск развития болезни…
EUR 70.85 USD 64.02
Курс валют на 21.11.2019

Анастасия Волочкова назвала дочь Ариадну "своим самым драгоценным зрителем"

Накануне состоялось выступление Анастасии Волочковой в Вегас Сити Холл. Сегодня в социальной сети Instagram знаменитая балерина отметила, что считает дочь Ариадну "своим самым драгоценным зрителем".
Анастасия Волочкова назвала дочь Ариадну "своим самым драгоценным зрителем"

Анастасия Волочкова ведет активный образ жизни и принимает участие в различных проектах. Сегодня она опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своей дочкой Ариадной. Танцовщица одета в розовый балетный костюм, свой образ она дополнила броским макияжем и пышной заколкой для волос. Дочка балерины выбрала для похода в Вегас Сити Холл черные брюки и белую блузку с темным рисунком. В комментарии к публикации в Instagram Анастасия Волочкова написала: "Мой самый драгоценный зритель. Ариша всегда поддерживает меня в ответственные моменты".

Дочка ждет в гримерке свою звездную мать до конца, до последнего ее автографа и селфи со всеми на сцене. В конце своего поста Анастасия Волочкова отметила, что вчера был прекрасный и счастливый день ее премьеры. Подписчики поздравили балерину с новыми начинаниями и оставили свои комплименты. Пост уже набрал 4 500 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Я очень надеюсь, что вам понравится": Алексей Воробьев презентовал свой новый клип "Подоконник На 6…
Xiaomi сделает из уникального Mi Mix Alpha сгибающийся…
Певица Пелагея записала дуэт с подросшей финалисткой 1 сезона "Голос. Дети" Рагдой…
Ученые выяснили, как мозг распознает ритмы…
Звезда «Дома-2» Виктория Боня показала стройное тело в шикарном…
Алексей Чадов высказался о внешнем сходстве с Александром…
Эксперты назвали 5 возрастных корректировок рациона…
Новая ракета SpaceX взорвалась во время…
Иван Ургант иронично прокомментировал мат болельщиков в адрес…
Нейрологи выяснили, каким образом мозг воспринимает оптические…
Анастасия Волочкова назвала дочь Ариадну "своим самым драгоценным…
Эксперты: Секрет счастливого брака заключается в 5 сутках…
"Женщина-змея": Ксения Собчак поблагодарила мужа за названный в ее честь…
Анна Семенович о своем участии в шоу "Секрет на миллион": "Я буду очень…
Эксперты выяснили, как часто нужно менять постельное белье, чтобы обезопаситься от…
«Кто сказал, что я одна?»: Бывшая жена Дмитрия Тарасова высказалась о своей личной…
«Это все неправда»: Сбросившего 100 килограммов Александра Семчева обвинили во лжи о методах…
Intel принесла извинения партнерам и…
"Детей рожают не для удержания мужика": Анастасия Костенко резко ответила на критику ее второй…
"Не представляю, как без него жить": Звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева пожаловалась на потерю…
Принц Уильям и Кейт Мидлтон защитили дочь после высказывания…
"Внебрачный" сын Николая Цискаридзе Тимур Акперов пожаловался на угрозы со стороны Стаса Барецкого в адрес него и Гогена…
Москва стала лидером по выдаче автокредитов в…
Максим Виторган разговаривает с маленьким сыном Платоном на выдуманном…
Полина Гагарина озвучила неожиданное условие для рождения третьего…
В Сети рассказали о худших песнях для занятия…
"Я иногда хожу на выставки, в кино, театры без Алисы": Симона Юнусова рассказала о своей личной…
В Сети появились новые фото салона модернизированной LADA…
Космонавт Сергей Рязанский объяснил, почему женщины так редко летают на…
Андрей Разин поддерживает решение Софии Ротару начать гастрольную деятельность в Российской…
В Твери скончалась врач, которой отказали в…
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель рассказала, что стала примером для…
Выпуск Samsung Galaxy S10 Lite получил официальное…
Елена Яковлева продемонстрировала свои фотографии 50-летней…
Физики обнаружили новую фундаментальную силу во…
"Я женщина, я мать, я жена!": Звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель опять разнервничалась в…
В Росконтроле назвали лучшие стиральные машины на отечественном…
«Я так бесился»: Дмитрий Шепелев рассказал о сложностях в общении с дочерью…
Найден новый ген, повышающий риск развития болезни…
Эксперты оценили пользу и вред лапши быстрого…
Просмотреть все новости