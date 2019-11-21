Анастасия Волочкова назвала дочь Ариадну "своим самым драгоценным зрителем"

Анастасия Волочкова ведет активный образ жизни и принимает участие в различных проектах. Сегодня она опубликовала фотографию, на которой запечатлена со своей дочкой Ариадной. Танцовщица одета в розовый балетный костюм, свой образ она дополнила броским макияжем и пышной заколкой для волос. Дочка балерины выбрала для похода в Вегас Сити Холл черные брюки и белую блузку с темным рисунком. В комментарии к публикации в Instagram Анастасия Волочкова написала:Дочка ждет в гримерке свою звездную мать до конца, до последнего ее автографа и селфи со всеми на сцене. В конце своего поста Анастасия Волочкова отметила, что вчера был прекрасный и счастливый день ее премьеры. Подписчики поздравили балерину с новыми начинаниями и оставили свои комплименты. Пост уже набрал 4 500 лайков.