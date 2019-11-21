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В Сети появились новые фото салона модернизированной LADA 4×4

В соцсети Вконтакте опубликовали новые фото модернизированной LADA 4×4. Теперь автолюбители смогут оценить дизайн салона отечественного внедорожника.

Скорому выходу обновленной линейки LADA 4×4 предшествуют утечки изображений, позволяющие оценить рестайлинговый интерьер. Помимо изменений во внешнем виде салона и кузова, сюрпризов по технической части от автопроизводителя не предвидится. На опубликованных фото можно увидеть нововведения в виде приборной панели, напоминающей Granta FL, сиденья иной формы с подголовниками, потолок с плафоном и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, изменится конструкция отопителя, которую дополнят современный кондиционер и уплотнители.

Что касается экстерьера, то покупатели могут ожидать противотуманные фары, модернизированные бамперы, а также встроенную антенну на крыше автомобиля. Выход обновленной комплектации кроссовера ожидается в январе-феврале 2020 года, а вот презентация следующего поколения под названием New Generation намечена на 2022 год. Известно, что обе модели будут производить на передовой платформе Renault-Nissan-Mitsubishi - Global Access, что позволит увеличить проходимость по бездорожью.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:43

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