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Иван Ургант иронично прокомментировал мат болельщиков в адрес Дзюбы

Известный ведущий Иван Ургант начал свое шоу «Вечерний Ургант» с упоминания о футбольном матче Сан-Марино со сборной России. Он иронично прокомментировал мат болельщиков в адрес футболиста Артема Дзюбы.
Иван Ургант иронично прокомментировал мат болельщиков в адрес Дзюбы

Ведущий в студии отмечает, что «зрелищный матч» с нецензурными выражениями запомнится всем надолго. Зрители стали очевидцами не забитых голов, а постоянных возгласов болельщиков в адрес известного футболиста России. «Возможно, комментарии были от местных зрителей – Сан-Марино - страна маленькая, а Дзюба очень большой. Может, когда он въехал туда, двум семьям пришлось уехать на время в Италию», - парирует Иван Ургант. Также он выдвинул предположение, что это могли быть российские болельщики, однако вряд ли бы они стали так кричать на выступлении сборной. Насколько он знает, это не принято, «как ни крути, часть клубной культуры».

Ведущий иронично подмечает, что перед игрой российские туристы испытали стресс. Прямого рейса в страну не оказалось, а еще выставки и классическая архитектура заставили матом высказываться болельщиков только на стадионе.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:16

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