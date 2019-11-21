Иван Ургант иронично прокомментировал мат болельщиков в адрес Дзюбы





Ведущий в студии отмечает, что «зрелищный матч» с нецензурными выражениями запомнится всем надолго. Зрители стали очевидцами не забитых голов, а постоянных возгласов болельщиков в адрес известного футболиста России., - парирует Иван Ургант. Также он выдвинул предположение, что это могли быть российские болельщики, однако вряд ли бы они стали так кричать на выступлении сборной. Насколько он знает, это не принято, «как ни крути, часть клубной культуры».Ведущий иронично подмечает, что перед игрой российские туристы испытали стресс. Прямого рейса в страну не оказалось, а еще выставки и классическая архитектура заставили матом высказываться болельщиков только на стадионе.