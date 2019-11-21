В Твери скончалась врач, которой отказали в госпитализации





О ненадлежащем оказании медицинской помощи сообщают СМИ в городе Тверь. Речь идет о смерти медработницы больницы, проработавшей в ней около двух десятилетий. Кончина наступила в результате развившегося инфаркта, который коллеги покойной не смогли обнаружить. Более того, известно, что врачи также отказали в просьбе о госпитализации, назначив несколько неэффективных препаратов. По словам дочери, её погибшей маме даже не провели осмотр, порекомендовав принимать противоаллергический "Супрастин" и "Глицин".Сообщается, что накануне смерти педиатр почувствовала резкие боли и вызвала на дом бригаду скорой помощи. Парамедики признались ей, что не могут установить точный диагноз. Симптомы ухудшались со временем, и лишь после третьего приезда врачей была констатирована смерть от сердечной недостаточности. На данный момент дочь покойной направила заявление в полицию о факте нарушения обязанностей со стороны парамедиков, которые не оказали надлежащей помощи умирающему человеку. Ситуация пока находится на рассмотрении, а уголовное дело еще не было возбуждено.